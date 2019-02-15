أخبار مصر | وزيرا التعليم يكرمان أساتذة الطب بجامعة الأزهر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرا التعليم يكرمان أساتذة الطب بجامعة الأزهر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية التعليم، واللواء طبيب أحمد التاودي، رئيس الأكاديمية الطبية العسكرية، والدكتورة نادية بدراوي، رئيس لجنة تطوير التعليم الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات، ولفيف من قيادات كليات الطب والعمداء ووكلاء كليات الطب والأساتذة، حفل تكريم أساتذة كليات الطب المصرية الحاصلين على التطوير المهني من خلال فعاليات ورش عمل "التميز في تدريس برنامج التعليم الطبي" في الفترة من مايو وحتى ديسمبر 2018 بالتعاون مع بنك المعرفة المصري.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد سليم، عميد كلية طب بنين الأزهر بالقاهرة، والدكتورة نيرة مفتاح، عميد كلية طب بنات الأزهر بالقاهرة، والدكتور محمود صديق، وكيل كلية طب البنين بالقاهرة للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة زينب نبيل، وكيلة كلية طب بنات الأزهر بالقاهرة سابقًا مستشار نائب رئيس الجامعة لقطاع الطب.

وكرّم وزيرا التعليم العالي والتربية والتعليم، خلال الحفل، عدد من أساتذة كليات طب الأزهر بنين القاهرة، وهم: الدكتور خيري عبدالحميد، أستاذ ورئيس قسم الطفيليات نائب مدير وحدة الجودة، والدكتور مسلم السيد ناصر، أستاذ طب الأطفال بكلية طب بنين الأزهر بالقاهرة.

وكُرّم أيضا أساتذة كلية طب بنات الأزهر بالقاهرة، وهن: الدكتورة عفاف قراعة، أستاذ ورئيس قسم طب الأطفال بكلية طب بنات الأزهر بالقاهرة، والدكتورة إيمان بدوي الشال، أستاذ التشريح بكلية طب بنات الأزهر بالقاهرة، والدكتورة دعاء صلاح، أستاذ الأمراض الباطنية بكلية طب بنات الأزهر بالقاهرة، كما تم تكريم الدكتور علاء هاشم، أستاذ الباثولوجيا الإكلينيكية بكلية طب بنين الأزهر بأسيوط.