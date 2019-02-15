أخبار مصر | خطيب الجامع الأزهر: بالعمل والبناء تستمر الحياة ويستقر الأمن ويعم السلام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خطيب الجامع الأزهر: بالعمل والبناء تستمر الحياة ويستقر الأمن ويعم السلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقى خطبة الجمعة اليوم بالجامع الأزهر الدكتور عبد الفتاح العواري، عميد كلية أصول الدين بجامعة الأزهر، ودار موضوعها حول "نعمة الحياة وأثرها في إعمار الأرض".

وقال الدكتور عبد الفتاح العواري، إن الله عز وجل خلق هذا الكون بما فيه من نبات وحيوان وأنس وجن، ووهب الجميع نعمة الحياة، لكنه كرم الإنسان من بين باقي المخلوقات وجعله خليفته في الأرض وائتمنه عليها وجعله مسؤولًا عنها، قال تعالى "وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا".

وأوضح العواري أن الهدف الذي خلقنا الله من أجله في هذه الحياة هو العبادة والعمل على إعمار الكون وتعمير الأرض، كما أن النبي، صلى الله عليه وسلم، حثنا أيضًا في كثير من المواضع والأحاديث على أن نزرع ونبني ونعمر هذا الكون حتى وإن قامت القيامة، مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم "إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها".

وأضاف خطيب الجامع الأزهر أن كل عمل يقوم به الإنسان يبتغى به وجه الله هو استثمار لنعمة الحياة التي وهبنا الله إياها، لافتًا إلى أن الأمة الإسلامية يجب أن تكون نموذجًا يحتذى به في العمل والبناء حتى تستمر الحياة ويستقر الأمن ويعم السلام بين الأمم.