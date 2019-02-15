أخبار مصر | 400 صحفي يطالبون "رشوان" بإنهاء أزمة مدينة الصحفيين بأكتوبر

طالب 400 صحفى من الحاجزين بأكتوبر، الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات والمرشح على مقعد نقيب الصحفيين، بالتقدم بطلب لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى أسوة بطلب زيادة بدل التكنولوجيا الذى وافق عليه مدبولى لتحديد سعر مناسب لأرض مدينة الصحفيين وإنهاء أزمة مدينة الصحفيين التى مر عليها 11 عاما تولي خلالها رشوان مسئولية نقيب الصحفيين.

وأكد عبده زعلوك أمين صندوق رابطة مدينة الصحفيين بأكتوبر، أن 400 زميل صحفي يعانون من تلك الأزمة لدرجة أن أكثر من خمس الزملاء توفاهم الله قبل تحقيق حلمهم بمسكن ملائم وتركوا أسرهم فى شقق مستأجرة.

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وأشار زعلوك إلى انخفاض القيمة السوقية لأموال الزملاء الذين سددوا المبالغ المطلوبة بالكامل وحصلت وزارة الإسكان على 32 مليون جنيه، وتريد اليوم أن تلغى التخصيص طمعا فى القطعة 31 فدان دون النظر إلى أن القيمة السوقية لأموالنا أصبحت أقل من الربع وارتفاع الدولار إلى ثلاثة إضعاف.

وأعرب الحاجزون عن أملهم أن تحظى قضيتهم بنفس الجهد الذى قام به رشوان فى زيادة بدل التكنولوجيا وإيجاد حل فوري لهذه المشكلة وهو ما سيكون له أثر جيد في الانتخابات القادمة.

ويذكر أن مساحة أرض مشروع مدينة الصحفيين بالسادس من أكتوبر، يصل إلى 129 ألف متر، منها 50% حر، و 25 %جمعيات، و25% نقابات، سددت النقابة بالفعل 32 مليون جنيه، منها 16 مليون من ميزانياتها الخاصة، والمطلوب حاليًا 88 مليون جنيه بعد إضافة الفوائد المتراكمة منذ عام 2007 وحتى الآن.