أخبار مصر | وزيرة التضامن لوفد صندوق النقد: نبني الإنسان.. ونوفر فرص عمل للشباب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة التضامن لوفد صندوق النقد: نبني الإنسان.. ونوفر فرص عمل للشباب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبلت غادة والي وزير التضامن الاجتماعي، الدكتور جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، والدكتور رضا باقر، الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي في مصر، وبحضور الدكتورة نيفين القباج نائب وزير التضامن الاجتماعي.

وخلال اللقاء استعرضت والي ماحققته مصر من تقدم في برامج الحماية الاجتماعية وعلى رأسها برنامج تكافل وكرامة وخطط وزارة التضامن الاجتماعي لدمج مساعدات الضمان الاجتماعي في برنامج دعم نقدي واحد يضمن أفضل مستوى من استغلال الموارد المتاحة ويحقق مستويات أفضل من الاستهداف للفئات الأكثر احتياجًا، كما استعرضت وزيرة التضامن عدد من برامج الوزارة وعلي رأسها برنامج تنمية الطفولة المبكرة وتطوير الحضانات.

وأكدت غادة والي، أن تحقيق النمو فى القطاعات المولدة لفرص العمل هو المخرج الحقيقى والمستدام للتغلب على دوائر الفقر وان الحكومة تركز على بناء الانسان وعلى تشغيل الشباب الشباب من خلال تنمية قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وكذلك فى المشروعات الكبرى.

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من جانبه أشاد جهاد أزعور بما تحقق في برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة واعتبره نموذج يمكن الاستفادة منه في دعم الفئات الهشة في عدة دول كما اشاد بنجاح اجراءات الاصلاح الاقتصادى وأهمية اجراءات الحماية التى دعمتها.

وأكد أن صندوق النقد الدولي أن لديه رغبة قوية في مساندة مصر في التوسع فى برامج الحماية الاجتماعية وتقديم أوجه الدعم المطلوبة لمد شبكات الحماية والامان الاجتماعي بأنواعها المختلفه لأكبر عدد من المواطنين.

وكانت استقبلت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، مايكل فورمان نائب رئيس مجلس ادارة شركة ماستر كارد العالمية، وخالد الجبالى رئيس منطقة الشرق الاوسط بالشركة، ومجدي حسين مدير مكتب الشركة بالقاهرة، وذلك لمناقشة الشراكة مع الوزارة فى مجالات الشمول المالى واستخدام تكنولوجيا المعلومات لتيسير تقديم الخدمات المالية وخصوصا التحويلات المالية فى برامج الدعم النقدى وتحويلات اصحاب المعاشات من خلال الهيئة القومية للتأمينات، بالإضافة للتعاون الحالى فى مجال إتاحة النفقة للمطلقات من خلال التليفون المحمول وبنك ناصر الاجتماعى، كما تمت مناقشة عدة مقترحات للتعاون المستقبلى واقامة ورشة عمل لتطوير أفكار للاستفادة من التطور الكبير فى تكنولوجيا المعلومات لخدمة المجتمع ومحدودى الدخل.