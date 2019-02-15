مصر | عودة الحياة إلى طبيعتها عقب إحباط تفجير قنبلة بميدان الجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عودة الحياة إلى طبيعتها عقب إحباط تفجير قنبلة بميدان الجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عادت حركة المرور بمحيط ميدان الجيزة وشوارعه في الاتجاهات المختلفة من وإلى شوارع الأهرام والملك فيصل، وغيرها من الشوارع، عقب تفكيك قنبلة بدائية الصنع زرعها مجهولون بجوار مسجد الاستقامة.

وكانت توجهت قوات الحماية المدنية بالجيزة وخبراء المفرقعات وعدد من قيادات الأمن لمكان العثور على القنبلة، بميدان الجيزة، وتم فرض كردون أمني حوله ومنع المواطنين من الاقتراب، وفحص المنطقة وسط تواجد أمني مكثف، ووفق المصادر فرضت قوات الشرطة طوقا أمنيا بمشاركة ضباط مباحث قسم الجيزة، وتم التعامل مع الجسم بمدفع المياه.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها، منذ قليل: بتاريخ اليوم الجمعة الموافق 15 الجارى، قام عناصر من جماعة الإخوان الإرهابية بمحاولة استهداف قول أمنى بعبوة بدائية الصنع بمحيط مسجد الاستقامة بميدان الجيزة، وقام على الفور خبراء المفرقعات من قوات الحماية المدنية بإبطال مفعولها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.