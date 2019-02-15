مصر | ضبط 3 مسئولين بتموين الغربية استولوا على 3 ملايين جنيه من أموال الدعم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط 3 مسئولين بتموين الغربية استولوا على 3 ملايين جنيه من أموال الدعم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، في ضبط ثلاثة من مسئولى التموين بالغربية وثلاثة من أصحاب المخابز؛ لقيامهم بالاستيلاء على أكثر من ثلاثة ملايين جنيه من أموال الدعم.

وأكدت التحريات والمعلومات قيام "صلاح.م" كبير باحثين بدرجة مدير عام بإدارة تموين كفر الزيات – ومقيم بدائرة مركز شرطة كفر الزيات بالغربية،ـ و"عادل.ح" كبير باحثين بدرجة مدير عام بإدارة تموين كفر الزيات – ومقيم بدائرة مركز شرطة كفر الزيات بالغربية.، و"وحيد.أ" مدير إدارة الرقابة التموينية بمديرية التموين والتجارة بالغربية – ومقيم بدائرة مركز شرطة كفر الزيات بالغربية، بالاتفاق والاشتراك مع ثلاثة من أصحاب المخابز البلدية بالغربية، وهم "وليد.ي". ى مالك مخبز بلدى كائن بكفر الزيات بالغربية، و"شريف.م" مالك مخبز بلدى بكفر الزيات بالغربية، و"وليد.ح"مالك مخبز بلدى بكفر الزيات بالغربية، بمزاولة نشاطًا إجراميًا بتكوين تشكيلًا عصابيًا فيما بينهم.

وقيامهم بالاستيلاء على أموال الدعم عن طريق قيام المتهمين من الأول حتى الثالث باستغلال مواقعهم الوظيفية والتحصل على مبالغ مالية من أصحاب المخابز مقابل التصريح لهم بتشغيل مخابزهم الموقوفة عن العمل لعدم سدادهم الغرامات المالية المستحقة عليهم، وقبول شيكات بنكية مزورة وغير مطابقة للتوقيع على اعتبار أنها شيكات بنكية مقبولة الدفع لسداد جزء من تلك الغرامات، مما ترتب عليه تسهيل الاستيلاء على أموال الدعم التى توفرها الدولة لمحدودي الدخل، بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية تم استهداف المتهمين جميعًا وأصحاب المخابز وضبطهم وبحوزتهم " 2 ماكنية صرف الخبز الخاصة بمخابزهم والتى تستخدم لاختراق المنظومة) وبالاستعلام من شركة تطبيقات الكروت الذكية، والهيئة العامة للسلع التموينية أفادت بأن المبالغ التى تم الاستيلاء عليها مقابل إنتاج وتصنيع الخبز دون إنتاجه فعليًا قدرها "ثلاثة مليون ومائة وأربعة وعشرون ألف وثلاثمائة واحد وتسعون جنيهًا"، قام المتهمين بالاستيلاء عليها دون وجه حق.