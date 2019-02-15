مصر | إحباط تهريب 245 فانوس رمضان و40 ألف ملصق قرآن ببورسعيد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إحباط تهريب 245 فانوس رمضان و40 ألف ملصق قرآن ببورسعيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أحبطت الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس، محاولة تهريب كمية كبيرة من سلع ومنتجات محظور استيرادها بميناء غرب بورسعيد.

وتمكنت إدارة شرطة موانئ بورسعيد من ضبط مائتان خمسة وأربعون قطعة وحدة صوت "أغانى فانونس رمضان، أربعون ألف ملصق آيات قرآنية" بالمخالفة للقرارات الصادرة بشأن وقف استيراد السلع والمنتجات ذات طابع الفن الشعبي "الفلكلور الوطنى" والنماذج الأثرية لجمهورية مصر العربية، داخل حاوية مشمولها "لعب أطفال" واردة إلى ميناء غرب بورسعيد قادمة من إحدى الدول الأجنبية لصالح إحدى شركات الاستيراد ملك "عصام.ا.ع " ومقرها محافظة الغربية، غير واردة بالمستندات، وأصناف محظور استيرادها، فوجه اللواء دكتور أشرف عبد القادر مساعد وزير الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.