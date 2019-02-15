مصر | حملات أمنية مكثفة في 6 محافظات لضبط الخارجين عن القانون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حملات أمنية مكثفة في 6 محافظات لضبط الخارجين عن القانون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (الإسكندرية، الغربية، المنيا، أسوان، الشرقية، الفيوم) بشن حملات أمنية وانضباطية مكبرة، أسفرت خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها:

مديرية أمن الإسكندرية

وجهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية حملة أمنية وانضباطية مكبرة، تمكنت خلالها من ضبط (5 قطع سلاح نارى، 50 قضية مخدرات، 96 قطعة سلاح أبيض، 38 قضية تموين، 249 مخالفة مرافق، 2519 مخالفة مرورية متنوعة، تنفيذ 5880 حكم قضائى).

مديرية أمن الغربية

وجهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية حملة أمنية وانضباطية مكبرة، تمكنت خلالها من ضبط ( 8 قطع سلاح نارى، 18 قضية مخدرات، 19 قطعة سلاح أبيض، 12 متهما مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا متنوعة، 56 قضية تموين، 523 مخالفة مرافق، 704 مخالفة مرورية متنوعة، تنفيذ 4625 حكم قضائى).

مديرية أمن المنيا

وجهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا حملة أمنية وانضباطية مكبرة، تمكنت خلالها من ضبط ( 6 قطع سلاح نارى، 2 قضية مخدرات، 3 قطع سلاح أبيض، 5 متهمين مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا متنوعة، تنفيذ 52 حكم قضائى).

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مديرية أمن أسوان

وجهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان حملة أمنية وانضباطية مكبرة، أسفرت جهودها عن ضبط الآتى ( قطعة سلاح نارى، 5 قضايا مخدرات، 2 قطعة سلاح أبيض، 15 قضية تموين، 577 مخالفة مرورية متنوعة، تنفيذ 709 حكم قضائى).

مديرية أمن الشرقية

وجهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية حملة أمنية وانضباطية مكبرة، تمكنت خلالها من ضبط ( 9 قطع سلاح نارى، 12 قضية مخدرات، متهمين مطلوب ضبطهما وإحضارهما فى قضايا متنوعة، 5 قطع سلاح أبيض، 30 قضية تموين، 779 مخالفة مرافق، 1445 مخالفة مرورية متنوعة، تنفيذ 5682 حكم قضائى).

مديرية أمن الفيوم

وجهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم حملة أمنية وانضباطية مكبرة، تمكنت خلالها من ضبط ( 9 قطع سلاح نارى، 2 قضية مخدرات، 10 متهمين مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا متنوعة، 13 قضية فى مجال المسطحات، 105 قضية تموين، 324 مخالفة مرافق، 980 مخالفة مرورية متنوعة، تنفيذ 1094 حكم قضائي).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كافة الوقائع، وجار استمرار الحملات.