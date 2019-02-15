مصر | "احنا شرطة".. ضبط سارقي 2 مليون جنيه و650 ألف دولار بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "احنا شرطة".. ضبط سارقي 2 مليون جنيه و650 ألف دولار بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أمن الجيزة، من ضبط اثنين من مرتكبى واقعة سرقة مبلغ 2 مليون جنيه، و650 ألف دولار أمريكي من إحدى السيدات بالجيزة.

تلقى مركز شرطة كرداسة بالجيزة بلاغًا من "رانيا.ص" تعمل فى مجال سمسرة العقارات مصرية وتحمل جنسية دولة أجنبية، بتوجهها برفقة عامل لديها يدعى "هانى.م.ع" مقيم في الجمالية، لشراء فيلا بزمام كفر حكيم بدائرة المركز وبحوزتها "مبلغ 2 مليون جنيه و650 ألف دولار أمريكي" وقبل وصولها للمكان استوقفها 4 مجهولين يستقلون مركبة "توك توك" وادعوا أنهم من رجال الشرطة، واستولوا على المبالغ المالية، وفروا هاربين.

وبالبحث والتحرى توصلت الإدارة العامة لمباحث الجيزة بالاشتراك مع قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية، إلى أن مرتكب الواقعة العامل، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته "مبلغ 685 ألف جنيه من متحصلات السرقة" وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع " محمد أ. ع" تاجر ومُقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة، حيث أحضر الأخير باقى الجناة، أمكن ضبطه وبحوزته (طبنجة و12 طلقة خرطوش) وأقر بما جاء بأقوال المتهم الأول، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.