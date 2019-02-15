أمطار في دمياط وتوقف حركة الصيد ببوغاز عزبة البرج

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شهدت محافظة دمياط، اليوم الجمعة، موجة من الصقيع وانخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة، وسقوط أمطار على عدد من قرى وسواحل المحافظة، حيث قامت الوحدة المحلية لمدينة دمياط، برفع مياه الأمطار المتراكمة ببعض المناطق، وتم رفع درجة الاستعداد القصوى وتجهيز عربات شفط الأمطار، لسرعة التحرك في حال تلقي بلاغات عن تراكمات مياه الأمطار بالشوارع، فيما انتظمت حركة الملاحة وتداول السفن بميناء دمياط، بحسب ما أفادت هيئة الميناء في بيان لها، مع استمرار توقف العمل ببوغاز ميناء مدينة عزبة البرح.
وأكد حمدي الغرباوي نقيب الصيادين في دمياط لـ"التحرير"، توقف العمل ببوغاز مدينة عزبة البرج، منذ أمس الخميس، بسبب ارتفاع الأمواج إلى 3 أمتار، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن تستمر النوة حتى يوم السبت.اقرأ أيضًا: لا تخرجوا للحدائق.. الأرصاد تحذر من رياح وأمطار الغدوكان المركز الاعلامي لهيئة ميناء
وأكد حمدي الغرباوي نقيب الصيادين في دمياط لـ"التحرير"، توقف العمل ببوغاز مدينة عزبة البرج، منذ أمس الخميس، بسبب ارتفاع الأمواج إلى 3 أمتار، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن تستمر النوة حتى يوم السبت.
وكان المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط، أصدر مساء أمس، بيانا أكد فيه أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية، 3 سفن حاويات، و6 سفن بضائع عامة، بينما غادر 4 سفن حاويات و4 سفن بضائع عامة.
وبذلك وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 21 سفينة، بالإضافة إلى 13 سفينة بالمخطاف الخارجي، فى انتظار إتمام إجراءات الدخول، كما غادرت شاحنتين بحمولة إجمالية قدرها 52737 من البضائع العامة منها عدد 103 سيارة نقل محملة بـ 5139 طن قمح.
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