توفير سكن بديل لأسر عقار القليوبية المنهار

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انهيار منزل - صورة أرشيفية

تفقد الدكتور عواد أحمد السكرتير العام لمحافظة القليوبية، موقع انهيار منزل قديم بشبين القناطر، الذي أسفر عن وفاة ربة منزل وإصابة 5 آخرين، ووجه بتوفير الرعاية الكاملة للمصابين وتوفير مسكن بديل لإيواء الأسر المتضررة من الحادث ورفع الأنقاض بأسرع وقت وإعداد تقرير حول الواقعة ومعاينة المنازل المجاورة بالمنطقة لبيان مدى تأثرها بالحادث. وكانت ربة منزل قد لقيت مصرعها وأصيب 5 آخرين إثر انهيار منزلهم صباح اليوم بقرية القشيش مركز شبين القناطر وانتقلت أجهزة مجلس المدينة وتم إخلاء المنزل المجاور لتضرره، ونقل المصابين والجثة للمستشفى.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد محمد جندية مأمور مركز شبين القناطر، يفيد بتلقيه بلاغ من غريب أحمد رئيس مدينة شبين القناطر بانهيار منزل بقرية القشيش ووجود متوفى ومصابين، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.وانتقلت أجهزة الحماية المدنية والإسعاف والفحص، تبين

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