انت الان تتابع 6500 كرونة مصروف.. إعلان منح دراسية بالدنمارك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي
أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن منح دراسية مقدمة من حكومة الدنمارك طبقا للبرنامج التنفيذي لجمع المادة العلمية لدرجتي الماجستير والدكتوراة، ودراسة اللغة الدنماركية أو الأدب الدنماركي لطلبة البكالورويوس، موزعة: "منحة واحدة لمدة 10 أشهر لجمع المادة العلمية اللازمة للدكتوراة، وأخرى لمدة 5 أشهر لجمع المادة العلمية اللازمة للماجستير، وثالثة لمدة 5 أشهر لطلبة البكالوريوس لدراسة اللغة الدنماركية أو الأدب الدنماركي وبدون نفقات من البعث"، وآخر موعد للتقدم لهذه المنح 3 مارس المقبل، ويتم تقديم المستندات لإدارة للبعثات.
ويشترط في المتقدمين لـمنح الماجستير والدكتوراه، ألا يزيد سن المتقدم عن 35 سنة للدكتوراه، و32 سنة للماجستير، وأن يكون من معاوني أعضاء هيئات التدريس بالجامعات الحكومية أو المعاهد أو الهيئات أو المراكز البحثية، وأن يشغل وظيفة مدرس مساعد أو ما يعادلها لمتقدمي الدكتوراة، ومعيد أو ما يعادلها لمتقدمي الماجستير،
ويشترط في المتقدمين لـمنح الماجستير والدكتوراه، ألا يزيد سن المتقدم عن 35 سنة للدكتوراه، و32 سنة للماجستير، وأن يكون من معاوني أعضاء هيئات التدريس بالجامعات الحكومية أو المعاهد أو الهيئات أو المراكز البحثية، وأن يشغل وظيفة مدرس مساعد أو ما يعادلها لمتقدمي الدكتوراة، ومعيد أو ما يعادلها لمتقدمي الماجستير، وألا تقل مدة الخدمة عن عامين، واجتياز المرشح لـ79 درجة "تويفل دولي IBT" أو 6.5 درجات في اختبار "IELTS".
وتقدم الدنمارك 6500 كرونة دنماركية كمصروف شهري معفي من الضرائب بغرض تغطية تكاليف السفر وتأشيرة الدخول ونفقات المعيشة لفرد واحد فقط، ولا توجد مبالغ أخرى إضافية لأفراد الأسرة المرافقين، كما تتحمل البعثات استكمال قيمة المنحة المقدمة من الجانب الدنماركي طبقا لما تقرره اللائحة المالية للبعثات لكل إيفاد على حده.
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