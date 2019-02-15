6500 كرونة مصروف.. إعلان منح دراسية بالدنمارك

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الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن منح دراسية مقدمة من حكومة الدنمارك طبقا للبرنامج التنفيذي لجمع المادة العلمية لدرجتي الماجستير والدكتوراة، ودراسة اللغة الدنماركية أو الأدب الدنماركي لطلبة البكالورويوس، موزعة: "منحة واحدة لمدة 10 أشهر لجمع المادة العلمية اللازمة للدكتوراة، وأخرى لمدة 5 أشهر لجمع المادة العلمية اللازمة للماجستير، وثالثة لمدة 5 أشهر لطلبة البكالوريوس لدراسة اللغة الدنماركية أو الأدب الدنماركي وبدون نفقات من البعث"، وآخر موعد للتقدم لهذه المنح 3 مارس المقبل، ويتم تقديم المستندات لإدارة للبعثات.

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ويشترط في المتقدمين لـمنح الماجستير والدكتوراه، ألا يزيد سن المتقدم عن 35 سنة للدكتوراه، و32 سنة للماجستير، وأن يكون من معاوني أعضاء هيئات التدريس بالجامعات الحكومية أو المعاهد أو الهيئات أو المراكز البحثية، وأن يشغل وظيفة مدرس مساعد أو ما يعادلها لمتقدمي الدكتوراة، ومعيد أو ما يعادلها لمتقدمي الماجستير،