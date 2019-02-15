السيسي يلتقي رؤساء شركات ألمانية لجذب الاستثمارات

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استعرض الرئيس الانجازات الاقتصادية التي حققتها مصر منذ إطلاق برنامج للإصلاح الاقتصادي يستند إلى حزمة من التدابير المالية والنقدية لمعالجة الاختلالات الهيكلية

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة، في غداء العمل الذي نظمته إدارة مؤتمر ميونخ للأمن على شرفه، بحضور بيتر ألتماير وزير الاقتصاد والطاقة الألماني، وفولفجانج إيشنجر رئيس مؤتمر ميونخ للأمن، وعدد من رؤساء كبرى الشركات الألمانية والعالمية. وقال السفير بسام راضى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن السيسي أكد حرصه على الالتقاء بهذه النخبة من مجتمع الأعمال، معربا عن تطلع مصر لتوسيع آفاق التعاون خلال المرحلة المقبلة وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتدشين مشروعات مشتركة في مختلف المجالات.

وأضاف السيسي أن هذه المشروعات لن تهدف فقط لتلبية احتياجات السوق المصري، بل والنفاذ لأسواق ضخمة في إفريقيا والمنطقة العربية وأوروبا، ترتبط معها مصر باتفاقيات للتجارة الحرة.اقرأ أيضا| السلام والاستثمار.. رسائل السيسي للشركات العالميةواستعرض الرئيس الانجازات الاقتصادية التي حققتها مصر منذ إطلاق برنامج

وأضاف السيسي أن هذه المشروعات لن تهدف فقط لتلبية احتياجات السوق المصري، بل والنفاذ لأسواق ضخمة في إفريقيا والمنطقة العربية وأوروبا، ترتبط معها مصر باتفاقيات للتجارة الحرة. اقرأ أيضا| السلام والاستثمار.. رسائل السيسي للشركات العالمية واستعرض الرئيس الانجازات الاقتصادية التي حققتها مصر منذ إطلاق برنامج للإصلاح الاقتصادي، يستند إلى حزمة من التدابير المالية والنقدية لمعالجة الاختلالات الهيكلية وضبط الموازنة العامة للدولة وتوفير بيئة مواتية لجذب الاستثمارات الأجنبية، ما انعكس في مجمله بصورة إيجابية على المؤشرات الاقتصادية الكلية، وتحسن تصنيف مصر الائتماني وفقاً للمؤسسات الدولية المتخصصة. Advertisements ونوه للمزايا التي يتمتع بها الاقتصاد المصري حاليا من حيث توفر البنية التحتية اللازمة والأيدي العاملة الماهرة منخفضة التكلفة، بالإضافة إلى الحوافز المالية والضريبية غير المسبوقة التي يوفرها قانون الاستثمار الجديد وحجم السوق الكبير، والبنية التشريعية المناسبة، فضلا عن قيام الدولة بتنفيذ سلسلة من المشروعات القومية الكبرى لتحفيز عجلة الاقتصاد ودفع معدلات النمو، وكذلك تطوير قدرات مصر على إنتاج وتوفير الطاقة وتنويع مصادرها، بما يمكنها من زيادة ق]راتها الإنتاجية، ويؤهلها لتصبح مركزا إقليميا لتداول الطاقة ومصدرا مستقرا وشريكا يمكن الاعتماد عليه. اقرأ أيضا| سفير كوريا الشمالية: ندعم مصر تحت قيادة الرئيس السيسي وقال متحدث الرئاسة إنه خلال اللقاء تحدث عدد من رؤساء الشركات العالمية حول سبل دفع التعاون مع مصر وزيادة استثماراتهم بها، إذ أشادوا بمناخ الاستقرار الذي تشهده مصر سواء على المستوي الأمني أو الاقتصادي، ما يوفر فرصا استثمارية واعدة في العديد من المجالات، ويشجع على التوسع في الاستثمار في مصر حاليا، كما استمع السيسي إلى ملاحظاتهم ومقترحاتهم لتطوير مناخ الأعمال في مصر وسبل تنفيذ مشروعات مشتركة في العديد من المجالات. وحضر غداء العمل، عدد من رؤساء كبرى الشركات الألمانية والعالمية منهم رئيس دويتشه بنك، البنك التجارى الألماني، رؤساء شركات أليانز العالمية للتأمين، مرسيدس، بي إم دبليو، فولكس فاجن، إيرباص، سيمنز، مجموعة ساب، اتحاد الصناعات الألمانية، عدد من الشركات العالمية الأخرى العاملة في مجال تكنولوجيا الاتصالات والإلكترونيات، الإعلام، الخدمات المالية وإدارة الأصول، الصناديق الاستثمارية، صناعة الدواء، الصناعات العسكرية، فضلا عن ممثلين للمراكز البحثية والدراسات الاستراتيجية الدولية. اقرأ أيضا| السفير الألماني: إصلاحات السيسي تشجع على الاستثمار وتنطلق يوم السبت المقبل، فعاليات مؤتمر ميونخ للأمن، الذي تنظمه ألمانيا، بمشاركة استثنائية للرئيس عبد الفتاح السيسي، إذ يعد أول رئيس لدولة غير أوروبية يتحدث في الجلسة الرئيسية للمؤتمر، منذ انطلاقه لأول مرة عام 1963، وفي حضور المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وتأتي هذه الخطوة تؤكد مكانة مصر والأهمية التي تعلقها الدوائر السياسية الألمانية على الدور المصري والرئيس السيسي في منطقة الشرق الأوسط والحفاظ على استقرارها، خاصة في إطار التصدى للإرهاب ومكافحة الهجرة غير الشرعية. (التفاصيل)

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