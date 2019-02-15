شكرا لقرائتكم خبر عن شكري يستقبل وكيل سكرتير الأمم المتحدة المعني بعمليات حفظ السلام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل وزير الخارجية، سامح شكري، الجمعة، على هامش فعاليات «مؤتمر ميونخ للأمن»، وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة المعني بعمليات حفظ السلام، جون بيير لاكروا.

وقال المستشار أحمد حافظ، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن اللقاء شهد التباحث حول سبل دعم وتعزيز فاعلية العمليات الأممية لحفظ السلام.

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وأشار إلى أن وكيل السكرتير العام شكر الحكومة المصرية على المساهمة المتواصلة في عمليات حفظ السلام، ودورها في تطوير أطرها المفاهيمية، والمساندة المصرية في إطار مبادرة «Action for Peace».

وأضاف «حافظ» أن اللقاء تناول تطورات الأوضاع في مالي والكونجو الديمقراطية وجنوب السودان وأفريقيا الوسطى، مُعربًا عن حرصه لاستمرار التعاون الوثيق والاستراتيجي مع مصر في كل تلك الموضوعات خلال الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي عام 2019.

وكشف المتحدث أن وزير الخارجية أكد خلال اللقاء على أن مصر تواصل جهودها الإقليمية والدولية في مجال حفظ وبناء السلام بغية الوصول إلى الهدف الأشمل وهو استدامة السلام على الصعيد العالمي بما يتسق مع مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة.