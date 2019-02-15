وزيرة البيئة تتفقد بعض المنشآت الصناعية بمنطقتي حلوان والتبين (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بجولة ميدانية لعدد من المنشآت الصناعية بمنطقتي حلوان والتبين.

وشلمت الجولة مصنع حلوان للأسمنت، ومصنع الأسمدة، ومصنع الحديد والصلب، وذلك لتفقد الأوضاع البيئية للمصانع والاطلاع عن قرب على ما انتهت إليه خطط الإصحاح البيئي لتلك المنشآت، والجدول الزمني الفعلي والمقرر لتلك الخطط في إطار الحرص على الالتزام بالمعايير والاشتراطات البيئية، وذلك برفقة عدد من قيادات الوزارة ومديري مشروع التحكم في التلوث الصناعي.

ووجهت الوزيرة، خلال الزيارة، بضرورة استخدام المصانع لمواقع التواصل الاجتماعي في التوعية والتثقيف للمواطنين بالمنطقة حول إجراءات توافق المصنع بيئيا، لما لهذه المواقع من رواج وتأثير فعال على المواطن، خاصة الشباب، وخلال الزيارة تم تقديم عرض توضيحي لنظم إعداد توفيق الأوضاع بالمصانع، وتم استعراص المسؤولية الاجتماعية لتلك المصانع تجاه المجتمع في مجال البيئة والصحة والتعليم.

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وقامت «فؤاد» بتفقد خطوط الإنتاج بالمصانع، ووجهت بضرورة التوسع في استخدام الوقود البديل «RDF» لانعكاسه على الجوانب البيئية والاقتصادية والاجتماعية، وأضافت أن تلك الاستدامة ستنعكس أيضا على خلق فرص عمل مستدامة للشباب.

كما اطلعت الوزيرة على طبيعة عمل تكنولوجيا الإنتاج المستخدمة وغرف التحكم والمراحل الإنتاجية المتبعة حاليا والمقارنة بينها وبين التكنولوجيا المستخدمة سابقا بهدف الوصول بالأداء البيئي لأفضل مستوياته، مؤكدة على ضرورة ترشيد الاستهلاك من الموارد البيئية، سواء مياه في أو الطاقة لتحقيق جوانب وأهداف التنمية المستدامة، وكذلك مبادئ الحوكمة، حيث أكدت على ضرورة الحرص على مراجعتها ضمن خطط الإصحاح البيئي للمنشآت وعمليات المراجعة الدورية.

وأوضحت الوزيرة، خلال جولتها، أنه من المقرر وضع استراتيجية لتحويل بؤر التلوث إلى فرص استثمار واعدة بالتعاون مع الجهات المعنية، إضافة إلى تعظيم الاستفادة من أصول حالية عبر الأدوات الإدارية المستحدثة والمرنة التي تستهدف تحقيق إيرادات، والاستفادة من مهارة وكفاءة العناصر البشرية لتحقيق نمو وتقدم على المستوى الإقتصادي والاجتماعي من خلال المجالات البيئية.

وأضافت أنه لا يمكن إغفال النتائج الإيجابية التي تحققت من خلال مشروعات التحكم في التلوث الصناعي على مستوى المنشآت التي نجحت في تحقيق الإصحاح البيئي، وهو ما أدى إلى خفض التكاليف الكلية لتلك المنشآت من خلال خفض التكاليف البيئية وتحقيق وفر في الموارد البيئية، سواء مياه أو طاقة أثرت بشكل مباشر على خفض التكاليف الإنتاجية للمنشآت، علاوة على خلق مزيد من فرص العمل.

كما اطلعت وزيرة البيئة على الوضع البيئي بمصنع الحديد والصلب، حيث قام المصنع باقتناء غلاية حديثة ضمن إجراءات الإصحاح البيئي.

وزيرة البيئة تتفقد المنشآت الصناعية بجنوب القاهرة

وزيرة البيئة تتفقد المنشآت الصناعية بجنوب القاهرة