شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. «شعراوي» يعتمد حركة نقل وتعيين 60 قيادة محلية بالمحافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، حركة تغييرات وتعيينات جديدة بالإدارة المحلية بالمحافظات، وذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بالارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة المحافطات، والدفع بدماء جديدة من الشباب المتميز والمرأة للعمل في المناصب القيادية بالمحليات.

وقال شعراوي، في بيان إعلامي، الجمعة، إن الحركة شملت نقل وتعيين ٦٠ قيادة محلية في المحافظات، من بينهم تعيين سكرتيري عموم جدد لمحافظات القاهرة والفيوم والغربية، وسكرتيري مساعدين لمحافظات سوهاج والغربية وأسوان والشرقية، بالإضافة إلى ٤٤ رئيس مدينة وحي.

وأضاف الوزير أن الهدف من الحركة دفع عجلة التنمية بمحافظات الجمهورية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين للحصول على رضا المواطن في كافة المحافطات، مشددا على أن الوزارة تتابع أداء جميع القيادات المحلية، بالتنسيق مع المحافظين، وتبحث دائماً عن العناصر المتميزة لدفعها إلى مواقع المسؤولية.

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وأكد أن الوزارة تحاسب أي مقصر ولا يتم التهاون مع أي مخالفات بالمحليات وستواصل مواجهة الفساد بكافة أشكاله، مشيرا إلى وجود تعاون وتنسيق مستمر بين الوزارة والأجهزة الرقابية المعنية في هذا الشأن، مضيفا أنه تم تحويل ٥ قيادات بالمحليات إلى وظائف إدارية غير قيادية خلال الفترة الماضية، وتم الدفع بالشباب في المناصب القيادية، وفقاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث تم تعيين ١٢ قيادة شابة من مساعدي رؤساء المراكز والمدن، وتعيين أصغر قيادة نسائية شابة رئيساً لمدينة.

وأشار إلى أن عملية اختيار القيادات الجديدة بالمحليات تتم بحرفية وشفافية ونزاهة كاملة في إطار لجنة عليا لاختيار القيادات والتي تضم وزيراً و٣ محافظين ونائب لمجلس الدولة وخبيرين في الإدارة والمعلومات.

وشملت الحركة الجديدة كلا من محمد على حنفي السيد، سكرتير عام محافظة القاهرة ومصطفى عبدالعزيز إبراهيم الزيات، سكرتير عام مساعد القاهرة، وعبدالقادر عبدالخالق عبدالقادر النوري، سكرتير عام محافظة الفيوم، وحامد محمود زايد هبيلة، سكرتير عام الغربية، وعلاء رشاد محمد حنفي، سكرتير عام مساعد محافظة الشرقية، وخالد جمعة عبدالرحمن عطية، سكرتير عام مساعد محافظة أسوان، وبسام أحمد أحمد عزام، سكرتير عام مساعد سوهاج، وشاكر محمد مصطفي يونس، رئيس مركز ومدينة طنطا محافظة الغربية، وخالد إسماعيل عبدالفتاح محجوب، رئيس مركز ومدينة تمى الأمديد، محافظة الدقهلية، وعبدالله عاطف عبدالله المليجي، رئيس مركز ومدينة كوم حمادة محافطة البحيرة، وفادي وديع نقولا سمعان، رئيس مركز ومدينة أسوان، ووحيد المأمون مصطفي الحضري، رئيس مركز ومدينة إدكو، محافظة البحيرة، وجمال محمد عبدالله مسعود، رئيس مركز ومدينة طامية محافظة الفيوم، وأحمد عبدالمقصود محمد فتح الله، رئيس مركز ومدينة زفتي محافظة الغربية، وأحمد مختار عبدالفتاح محمد، رئيس مركز ومدينة الزرقا محافظة دمياط، وأشرف بكر عيد عبدالحميد، رئيس مركز ومدينة المنزلة محافظة الدقهلية، وحسام محمدين مهران عبدالغفار، ديوان عام محافظة سوهاج، ورجب عبدالرازق عبدالعال النقيدي، رئيس مركز ومدينة منوف محافظة المنوفية، وسعد الله ضوقة وحيد رشوان، رئيس مركز ومدينة أبوحمص محافظة البحيرة، وسعد سعد محمود الفرماوي، رئيس مركز ومدينة المنصورة محافظة الدقهلية، وسلوي زكي رجب على، رئيس مركز ومدينة المحمودية محافطة البحيرة.

كما شملت الحركة سمير سعيد سليمان صفره، ديوان عام محافظة المنوفية، وطارق شكري بوليس جرجس، رئيس مدينة محلة دمنة محافظة الدقهلية، وطارق محمد إبراهيم الوراقي، رئيس حي شرق مدينة نصر محافظة القاهرة، وعادل السيد أحمد شرشر، رئيس مركز ومدينة مشتول السوق محافظة الشرقية، وعادل عبدالكريم عبدالعال، رئيس مركز ومدينة إطسا بمحافظة الفيوم، عبدالمنعم على عبدالقوي حمدين، رئيس مركز ومدينة ساقلتة محافظة سوهاج، وعصام عبدالغني على غانم، رئيس مركز ومدينة ملوي محافظة المنيا، وفادي يوسف لوقا عوض، رئيس حي الشرابية محافظة القاهرة، وياسر عبدالمنعم أبوالفتوح الجندي، ديوان عام محافظة البحيرة، ومحمد شوقي خليل بدر، رئيس مركز ومدينة حوش عيسي محافظة البحيرة، ومحمد على محمد خميس، رئيس مركز ومدينة دمنهور محافظة البحيرة، محمد أحمد أبوالعنين هجرس، ديوان عام محافظة الإسكندرية، ومنال عطية توفيق الغندور، رئيس مركز ومدينة ميت غمر محافظة الدقهلية، هاني أحمد السيد يوسف، رئيس مركز ومدينة إبشواي محافظة الفيوم، محمود شحاته محمود بريك، رئيس مركز ومدينة ميت أبوغالب محافظة دمياط، وهشام رفعت محمد أبوعثمان، رئيس مركز ومدينة فارسكو محافظة دمياط، وياسر فاروق حفناوي السيد، رئيس مركز ومدينة الخانكة محافظة القليوبية، ورحاب محمد محمود المزين، رئيس مركز ومدينة القناطر محافظة القليوبية.