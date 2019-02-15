شكرا لقرائتكم خبر عن «كردي» يرفض «حراسة الصيادلة»: مُستمر في دعايتي.. والحكم «إعدام للنقابة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور كرم كردي، المرشح على منصب نقيب الصيادلة، إنه يرفض حكم فرض الحراسة على النقابة الصادر قبل يومين من محكمة الأمور المستعجلة.

وأضاف «كردي»، في حديثه لـ«المصري اليوم»: «أنا مستمر في جولاتي ودعايتي الانتخابية لمقعد نقيب صيادلة مصر للانتخابات المقررة أول مارس، وحتى الآن لم يتم إخطاري من جهات الاختصاص بعكس ذلك».

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وتابع: «سنقوم بعمل استشكال على الحكم ولابد من القائمين على النقابة أن يستشكلوا أيضًا»، مُشددًا على رفضه وجميع الصيادلة التحفظ على تلك النقابة.

واعتبر فرض الحراسة عليها «بمثابة حكم بالإعدام على النقابة وإيصالها لنفق مظلم»، وطالب بسرعة اتخاذ إجراءات منع حدوث ذلك باتخاذ الإجراءات القانونية، كما طالب بمحاسبة من تسبب في ذلك.

ومن جانبها، قالت الدكتورة فريدة عبده، نقيبة الصيادلة السابقة بكفرالشيخ، إن فرض الحراسة على النقابه أمر مرفوض من جميع الصيادلة، مُطالبة بالعمل على «الخروج من تلك المأساة»، حسب تعبيرها. كما أعلنت مساندتها للدكتور كرم كردي في انتخابات النقابة «بصفته شخصية عصامية وطنية محبة لمصر».