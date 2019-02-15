شكرا لقرائتكم خبر عن «الخشت» يعلن عن فرص عمل بالإمارات لخريجي جامعة القاهرة (التخصصات والموعد) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، بمكتبه، وفداً من وزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة، برئاسة المهندس عبدالرحمن الحمادي، وكيل وزارة التربية والتعليم في الإمارات.

وتم خلال اللقاء بحث سبل التعاون بين جامعة القاهرة ووزارة التربية والتعليم الإماراتية، ومناقشة المواضيع ذات الصلة بين الطرفين، ومن أهمها التعاون مع جامعة القاهرة في توفير احتياجات وزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة، بمعلمين من خريجي جامعة القاهرة في تخصصات الهندسة، والعلوم، والرياضيات، واللغة الإنجليزية، واللغة العربية، واللغة الفرنسية، والصيدلة، والتربية الخاصة، في إطار خطة الوزارة لتعزيز التعاون بين الجهتين والاستفادة من الكفاءات المصرية، بما يتوافق مع معايير المناهج الدراسية المطورة ومنظومة تطوير التعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة.

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واتفق الطرفان على استقطاب عدد من الخريجين من مختلف التخصصات للالتحاق بالعمل في وظائف التدريس خلال العام الدراسي الحالي 2018-2019 والعام الدراسي القادم 2019-2020، ومن المقرر أن تبدأ وزارة التربية والتعليم مقابلات المتقدمين والمرشحين خلال شهر مارس المقبل من عام 2019.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، في الفترة الحالية هناك طلب كبير على خريجي جامعة القاهرة في الدول العربية، مشيرا إلى أن دولة الإمارات قد استعانت من قبل بعدد من خريجي الهندسة والعلوم بجامعة القاهرة للعمل في وزارة التربية والتعليم الإماراتية بعد قيام لجنة إماراتية العام الماضى بزيارة الجامعة واختيار معلمين جدد، مؤكدا حرصه على مواصلة دفع أطر التعاون المشترك والتنمية الشاملة مع وزارة التربية والتعليم في الإمارات.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة أن الجامعة تقوم بالربط بين التعليم وبين احتياجات سوق العمل المحلية والعربية في مختلف التخصصات، وأن أحد أهم أهدافها تخريج طلاب بمواصفات دولية قادرين على العمل في مصر أو في الدول العربية، مشيرا إلى أن الجامعة جاءت في الفئة من 251 – 300 على مستوى الجامعات حول العالم وفقا لمعيار التوظيف في تصنيف «QS» الإنجليزي، ومن المتوقع التقدم في هذا التصنيف بعد إدخال 148 برنامجا جديدا في مرحلتي البكالوريوس والليسانس والدراسات العليا بمواصفات دولية.

وأعرب الجانبان عن دعمهما لجهود التواصل والتعاون البنّاء للوصول إلى تحقيق أسس واستراتيجية التعاون المشرك في إطار العلاقات الاستراتيجية الثنائية الوطيدة التي تجمع بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وتعزيزاً لتوجيهات القيادة االسياسية للبلدين. يشار إلى أن وزارة التربية التعليم الإماراتية تستقدم الآن المدرسين من ثلاث دول، هي مصر (جامعة القاهرة) وبريطانيا والولايات المتحدة.