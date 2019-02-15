شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات «الأرصاد» لطقس الأيام الـ3 المقبلة (درجات الحرارة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، السبت، والأحد، والاثنين المقبلين، أن يسود طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية، معتدل على باقى الأنحاء نهارا، شديد البرودة ليلا.

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، السبت، تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على كافة الأنحاء، المصحوبة بسقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحرى وسيناء، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية جنوبية غربية، والبحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

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وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمى فتكون القاهرة «10- 19»، الإسكندرية «9 – 17»، قنا «9 – 20»، الأقصر «8 – 20»، أسوان «11– 21» .

بينما يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، الأحد، أن يسود طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية، معتدل على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على كافة الأنحاء، والمصحوبة بسقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحرى وسيناء، والرياح معتدلة تنشط على شمال الصعيد مثيرة للرمال والأتربة، وتكون درجات الحرارة العظمى والصغرى على السواحـل الشمالية الغريبة (16- 9)، السواحـــل الشمالية الشرقية وشمال سيناء (17 – 10)، محافظـات الوجه البحري والقاهرة (19 – 11)، محافظات جنـوب سـيناء والغردقة (22 – 14)، محافظـات شمال الصعيد (20 – 8)، محافظات جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين (21 – 11) درجة مئوية.

فيما يتوقع الخبراء، الاثنين، أن يسود طقس مائل للبرودة شمالاً حتى الوجه البحري والقاهرة، معتدل على شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا، شديد البرودة ليلا، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على كافة الأنحاء، والمصحوبة بسقوط الأمطار على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، وتكون درجات الحرارة العظمى والصغرى على السواحـل الشمالية الغريبة (18- 8)، السواحـــل الشمالية الشرقية وشمال سيناء (17 – 9)، محافظـات الوجه البحري والقاهرة (18 – 9)، محافظات جنـوب سـيناء والغردقة (22 – 14)، محافظـات شمال الصعيد (19 – 7)، محافظات جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين (21 – 10) درجة مئوية.