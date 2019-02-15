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افتتاح مسجد «الحسين» بالبحيرة بتكلفة 3.2 مليون جنيه

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حمدي قاسم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح مسجد «الحسين» بالبحيرة بتكلفة 3.2 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، اليوم، الجمعة، مسجد الحسين بقرية أبوالخراش، التابعة للوحدة المحلية لقرية المجد بمركز الرحمانية.

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وأدى المحافظ صلاة الجمعة بالمسجد بحضور القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية بالمحافظة وقيادات الأوقاف والدعوة وجمع كبير من المصلين من أهالي القرية.

وألقى الدكتور محمد شعلان، وكيل وزارة الأوقاف، خطبة الجمعة وأم المصلين لصلاة الجمعة.

يذكر أن المسجد أقيم بالجهود الذاتية على مساحة 625 مترا، وبلغت التكلفة الإنشائية 3 ملايين و200 ألف جنيه، والمسجد به مصلى للسيدات وحجرة للإمام.

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