شكرا لقرائتكم خبر عن شباب أقباط النمسا يزورون الكنيسة الأم بمصر للمرة الخامسة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت إيبارشية النمسا والمنطقة الألمانية بسويسرا، للسنة الخامسة على التوالي، رحلة للشباب من أبنائها لقضاء أسبوعين في كنيستهم الأم بمصر.

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شمل برنامج الرحلة التي شارك فيها نيافة الأنبا جابرييل أسقف الإيبارشية، قوافل خدمية لعدد من القرى بمنطقة كينج مريوط، حيث خدموا حوالي ٢٠٠٠ طفل، وزيارات لمواقع سياحية وأثرية في القاهرة والإسكندرية، وزيارات للمقر البابوي بكينج مريوط، حيث تقابلوا مع قداسة البابا تواضروس الثاني، ومقر مطرانية البحيرة ومطروح والمدن الخمس الغربية، حيث تقابلوا مع نيافة الأنبا باخوميوس مطران الإيبارشية، وفِي دير الأنبا بيشوي تقابلوا مع نيافة الأنبا صرابامون رئيس الدير، كما زاروا دير الشهيد مارمينا العجائبي بصحراء مريوط، حيث تقابلوا مع نيافة الأنبا كيرلس أسقف ورئيس الدير، والكاتدرائية المرقسية بالعباسية والكنيسة البطرسية والمركز الإعلامي للكنيسة القبطية.

اختتم برنامج الرحلة بمؤتمر «follow The Hero» الذي عُقد في مركز لوجوس البابوي بوادي النطرون وشارك في افتتاحه قداسة البابا تواضروس الثاني، وإلى جانب نيافة الأنبا جابرييل أصحاب النيافة الأنبا صرابامون، أسقف ورئيس دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، الأنبا رافائيل، الأسقف العام لكنائس وسط القاهرة، والأنبا يوليوس الأسقف العام لكنائس مصر القديمة والمشرف على أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية، والأنبا بافلي الأسقف العام لكنائس قطاع المنتزه والمشرف على خدمة الشباب بالإسكندرية، والأنبا مارك، أسقف باريس وشمال فرنسا.

حضر المشاركون في الرحلة كذلك اجتماع الأربعاء الأسبوعي.