"عبدالغفار" يطلق مشروع سفراء الجامعات المصرية في كأس الأمم الإفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد قاسم:

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إطلاق مشروع سفراء الجامعات المصرية في كأس الأمم الإفريقية 2019، مشيرًا إلى أن المشروع يهدف إلى تدريب 100 متطوع من طلاب 24 جامعة مصرية لعدد 24 دولة مشاركة في البطولة؛ ليصبحوا سفراء الجامعات، ويمثلونها بصورة لائقة في كأس الأمم الإفريقية مصر 2019.

وقال الوزير- خلال ترأسه اجتماع مجلس إدارة الاتحاد الرياضي للجامعات- إن المشروع يهدف إلى إكساب الطلاب الوعي والخبرة بأهمية العمل التطوعي ونشر الثقافة الرياضية، بالإضافة إلى تعميم لجان داخل الجامعات تسمى بـ "العمل التطوعي" تشارك في الأحداث الرياضية المهمة.

وأكد أهمية تواجد الفريق المرشح منذ بداية البطولة، والذي تم اختياره وفقًا لعدد من المعايير منها إتقانه وإجادته للغة البلد التي يشارك معها في التطوع، لافتًا إلى أن أحد أسباب نجاح بطولة كأس الأمم الإفريقية 2006، والتي لاقت نجاحًا كبير على المستوى الجماهيري والتنظيمي، يرجع إلى مشاركة شباب الجامعات في التنظيم لتلك البطولة.

وعلى هامش الاجتماع، استمعت اللجنة إلى تقرير حول أنشطة الاتحاد خلال عام 2018، والتي شارك فيها 32 ألفا و961 طالبا من مختلف الجامعات المصرية، بالإضافة إلى البطولة الأفرو عربية الأولى للجامعات المصرية بجامعة أسوان خلال شهر يناير 2019.

ووجه أعضاء المجلس إدارة الاتحاد الرياضي للجامعات التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي لتوليه رئاسة الاتحاد الإفريقي خلال عام 2019.

واستعرض المجلس العديد من الأنشطة الرياضية مع دول القارة الإفريقية، إلى جانب مناقشة توصيات منتدى شباب العالم في نسخته الثانية من إطلاق برامج لبناء قدرات شباب القارة الإفريفية.

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