3 شركات تابعة للقابضة للطرق والكباري تعقد جمعياتها العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد نجيب:

ترأس المهندس صلاح صابر، رئيس الشركة القابضة للطرق والكباري والنقل البري، أعمال الجمعية العامة العادية لثلاث شركات تابعة للشركة هي النيل العامة لإنشاء الطرق، والنيل العامة للطرق والكباري، والنيل العامة للإنشاء والرصف، وذلك بحضور الدكتور عمرو شعت نائب وزير النقل، واللواء عادل ترك رئيس الهيئة العامة للطرق، وأعضاء مجالس الإدارات وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات.

بدأت الجمعية العامة لشركة النيل العامة لإنشاء الطرق باستعراض المهندس علي حسن عياد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، نشاط الشركة عن العام المالي 2018/1017 والمركز المالي والحسابات الختامية في 2018/6/30.

كما استعرض عياد المشروعات التي أنجزتها الشركة ، حيث أوضح أنه تم تسليم 20 مشروعا تسليما نهائيا و19 مشروعا تسليما ابتدائيا بقيمة إجمالية 2 مليار جنيه، كما تم إنجاز وافتتاح المبني الإداري الجديد للشركة وتوفير أسطول نقل ذاتي لاحتياجات الشركة من حديد التسليح والأسمنت السائب والسولار. وأوضح أن الشركة أنتجت ذاتيا مواسير الخرسانة المسلحة وعلامات تأمين السلامة المرورية ومحماص الخلاطات الأسفلتية، واستمرت للسنة الثالثة في تطوير ورفع كفائة معدات وسيلرات بتكلفة 31,9 مليون جنيه بنسبة 13% فقط من السعر السوقي حال شرائها جديدة، كما فاز فريق الشركة للعام الثاني علي التوالي ببطولة الجمهورية للشركات في كرة القدم.

وأفاد عياد بأن النشاط المحقق بلغت قيمته 3055,7 مليون جنيه بنسبة زيادة 52,8% عن المستهدف، مقابل 2484 مليون جنيه للعام السابق بنسبة زيادة 23%، لافتا إلى تحقيق الشركة لإيرادات استثمارية وفوائد بلغت 27 مليون جنيه مقابل 21 مليون في العام الماضي بنسبة زيادة 8% عن المستهدف، وتحقيق الشركة إيرادات وأرباح أخرى بمقدار 67 مليون جنيه مقابل 58 مليون جنيه العام المالي السابق، كما حققت الشركة فائضاً قبل الضريبة بلغ 99,99 مليون جنيه مقابل 91,95 مليون جنيه خلال العام السابق.

من جانبه، استعرض المهندس حلمي زيدان، رئيس مجلس إدارة شركة النيل العامة للطرق والكباري، نشاط الشركة خلال العام المالي 2018/2017 حيث بلغ إيراد الإنتاج المحقق نحو 986.670 مليون جنيه والمنفذ من هذه الأعمال ذاتيا بلغ نحو 76%.

وأشار إلى أن الشركة تقوم بتنفيذ خطة إحلال وتجديد للأصول الإنتاجية الثابتة ووضع برامج صيانة للآلات والمعدات والسيارات المملوكة للشركة لاستعادة حالتها الفنية والدفع بها مرة أخرى للعمل.

كما تقوم الشركة بالعمل على تحصيل مستحقاته المتأخرة لدى جهات الإسناد المختلفة والعمل على إنهاء المشروعات المتأخر تنفيذها، وكذلك الدفع بالمشروعات الجديدة التي تحقق هامش ربح وسرعة إنهاء إجراءات تسجيل أرض القطامية ومرغم.

كما صدقت الجمعية العامة لشركة النيل العامة للإنشاء والرصف على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالي 2017/2018، وتقرير القوائم المالية للشركة عن السنة المنتهية في 30/6/2018، وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات وتقرير مراقب الحسابات. ​

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