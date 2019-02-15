المشاط: ماراثون الأهرامات يمزج بين السياحة الثقافية والرياضية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -يوسف عفيفي :

شاركت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، والدكتور خالد العناني وزير الآثار، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم الجمعة، في انطلاق ماراثون "الأهرامات" والذي نظمته إحدى الشركات المتخصصة في تنظيم الفعاليات الرياضية، وذلك تنشيطا لنمط السياحة الرياضية في مصر.

الماراثون شارك فيه حوالي 4000 متسابق من بينهم 500 من أجانب جاءوا خصيصا إلي مصر من 75 دولة حول العالم للمشاركة في السباق الذي أقيم فى منطقة أهرامات الجيزة، وتضمن الجري مسافة 42 و 21 و10 كيلومترات.

وأعربت الدكتورة رانيا المشاط عن سعادتها للمشاركة اليوم فى هذا الحدث الرياضي، مؤكدة أن الوزارة تدعم كافة الجهود التى تسعى للترويج للسياحة المصرية، مشيدة بالتنظيم الجديد الذى شهدته مقدمة الشكر لكافة القائمين على التنظيم وخاصة الشركة المنظمة.

ونوهت الوزيرة إلى أهمية هذا الحدث الذي يمزج ما بين السياحة الثقافية والرياضية، متمنية أن تشهد الفترة المقبلة تنظيم المزيد من هذه الفعاليات المختلفة والأفكار الجديدة التى تلفت الأنظار إلى الأماكن السياحية فى مصر.

وأوضحت الوزيرة أن السياحة الرياضية أصبحت نمطا مهما يجذب شرائح متنوعة وجديدة من السائحين والشباب حول العالم، لافتة إلى مشاركتها في افتتاح اول فندق رياضى فى منطقة شرق الأوسط بمدينة الغردقة منذ شهور.

وأضافت أن هذا العام يشهد أيضا حدثا رياضيا مهما تستضيفه مصر وهو بطولة كأس الأمم الافريقية فى يونيو المقبل، مؤكدة أن تنظيم مصر لمثل هذه الفعاليات يساهم في وضع أجندة ترفيهية لمصر مليئة بالأحداث الثقافية والرياضية والفنية التى تجذب السائحين على مدار العام.

وقام الوزراء بتسليم الجائزة للمتسابق الذي فاز بالمركز الأول وهو بطل أوليمبى من دولة استراليا، وحرص الفائزون والمتسابقون على التقاط الصور التذكارية مع السادة الوزراء.

ومن جانبه أشار المتسابق الاسترالي الفائز إلى سعادته بهذه التجربة المختلفة وخوض سباقا رياضيا بين أحضان التاريخ في منطقة الأهرامات، لافتا إلى أنه شعر بعظمة الحضارة المصرية القديمة.