وزيرة الثقافة ومحافظ القاهرة يبحثان إنشاء متحف لنجيب محفوظ

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

بحث اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة مع الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة والدكتور محمد أبو سعده رئيس جهاز التنسيق الحضاري تطوير شارع الأزهر وإنشاء متحف لنجيب محفوظ، وذلك في ضوء التنسيق الدائم والتعاون المستمر بين محافظة القاهرة ووزارة الثقافة وجهاز التنسيق الحضاري لإعادة إحياء القاهرة التاريخية والثقافية والتراثية.

وذكرت محافظة القاهرة، فى بيان اليوم الجمعة، انه تم خلال الاجتماع بحث تطوير المنطقة المحيطة بتكية محمد بك أبو الدهب بشارع الأزهر تمهيدا لتحويلها إلى متحف للأديب العالمى نجيب محفوظ والتى تم اختيارها كمتحف للأديب الراحل نظرا لموقعها المتميز وتعبيرا عن شخصيات وأماكن روايات نجيب محفوظ ، ويأتى كذلك في إطار خطة وزارة الآثار لإعادة استغلال الأماكن الأثرية وإعادة توظيفها .

وقرر المحافظ تشكيل لجنة برئاسة اللواء إبراهيم عبد الهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية وتضم مسئولين من وزارة الثقافة والآثار والأوقاف والمرور وحى وسط لدراسة المقترح المقدم من جهاز التنسيق الحضاري ، وتشمل خطة التطوير رفع التعديات والتشوهات من العقارات المحيطة بالتكية وإعداد التخطيط المروري بالشوارع الجانبية وتطوير سوق التبليطة المجاور للأثر مع إعادة رصف وتجميل المنطقة وتوحيد وجهات المحلات مع توفير وحدات إضاءة متميزة تتناغم مع طبيعة النسق التاريخي للمكان .

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