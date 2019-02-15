مصر | التحفظ على كاميرات المراقبة بموقع تفكيك قنبلة بدائية في الجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التحفظ على كاميرات المراقبة بموقع تفكيك قنبلة بدائية في الجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تحفظت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة على كاميرات المراقبة، الخاصة بالمحال التجارية بمكان تفكيك قنبلة بدائية الصنع بمحيط مسجد الإستقامة بميدان الجيزة.
وكثفت قوات الأمن بمديرية أمن الجيزة تواجدها بجميع شوارع وميادين محافظة الجيزة، تحسباً لوجود أيه متفجرات أو عمليات تخريبية تؤثر على إستقرار البلاد.
وشدد اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، على القوات باليقظة التامة، والتواجد المكثف بالشوارع، وإلتزام الأفراد بأماكن الخدمات الأمنية المكلفين بها.
وصرح مصدر أمني أنه بتاريخ اليوم الجمعة، قام عناصر من جماعة الإخوان الإرهابية بمحاولة استهداف قول أمنى بعبوة بدائية الصنع بمحيط مسجد الإستقامة بميدان الجيزة.
قام على الفور خبراء المفرقعات من قوات الحماية المدنية، بإبطال مفعولها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.