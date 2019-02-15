مصر | التحفظ على كاميرات المراقبة بموقع تفكيك قنبلة بدائية في الجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التحفظ على كاميرات المراقبة بموقع تفكيك قنبلة بدائية في الجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحفظت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة على كاميرات المراقبة، الخاصة بالمحال التجارية بمكان تفكيك قنبلة بدائية الصنع بمحيط مسجد الإستقامة بميدان الجيزة.

وكثفت قوات الأمن بمديرية أمن الجيزة تواجدها بجميع شوارع وميادين محافظة الجيزة، تحسباً لوجود أيه متفجرات أو عمليات تخريبية تؤثر على إستقرار البلاد.

وشدد اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، على القوات باليقظة التامة، والتواجد المكثف بالشوارع، وإلتزام الأفراد بأماكن الخدمات الأمنية المكلفين بها.