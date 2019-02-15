مصر | عاجل.. استنفار أمني في محيط ميدان الجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. استنفار أمني في محيط ميدان الجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كثفت قوات الأمن بمديرية أمن الجيزة تواجدها بجميع شوارع وميادين محافظة الجيزة، وذلك عقب نجاح قوات الحماية المدنية في تفكيك قنبلة بدائية الصنع في ميدان الجيزة

وشدد اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، على القوات باليقظة التامة، والتواجد المكثف بالشوارع، وإلتزام الأفراد بأماكن الخدمات الأمنية المكلفين بها.