مصر | عاجل.. استنفار أمني في محيط ميدان الجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. استنفار أمني في محيط ميدان الجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كثفت قوات الأمن بمديرية أمن الجيزة تواجدها بجميع شوارع وميادين محافظة الجيزة، وذلك عقب نجاح قوات الحماية المدنية في تفكيك قنبلة بدائية الصنع في ميدان الجيزة
وشدد اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، على القوات باليقظة التامة، والتواجد المكثف بالشوارع، وإلتزام الأفراد بأماكن الخدمات الأمنية المكلفين بها.
صرح مصدر أمني أنه بتاريخ اليوم الجمعة، قام عناصر من جماعة الإخوان الإرهابية بمحاولة استهداف قول أمنى بعبوة بدائية الصنع بمحيط مسجد الإستقامة بميدان الجيزة.
قام على الفور خبراء المفرقعات من قوات الحماية المدنية، بإبطال مفعولها، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.