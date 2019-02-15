أخبار مصر | الغيوم تسيطر على سماء القاهرة وتوقع بهبوط أمطار (صور)

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كشف الدكتور أحمد عبد العال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد سيسودها طقس بارد مصحوباً بنشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على شمال البلاد حتى القاهرة وشمال الصعيد، والتى متوقع أن تصل لحد العاصفة، مما سيؤدى إلى تدهور فى الرؤية الأفقية على الطرق واضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

كما توقع خبراء الطقس عن استمرارية حالة الطقس الى يوم الأحد القادم على القاهرة والإسكندرية وعدد من المحافظات.

وعن درجات الحرارة اليوم الجمعة، بالسواحل الشمالية الغربية العظمى 14 درجة والصغرى 10 درجات، وبالسواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء العظمى 16 درجة والصغرى 10 درجة، وبالوجه البحرى والقاهرة العظمى 15 درجة والصغرى 10 درجة، وجنوب سيناء والغردقة العظمى 19 درجة والصغرى 14 درجة، وشمال الصعيد العظمى 16 درجة والصغرى 08 درجات، وبجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين العظمى 18 درجة للعظمى 12 درجة للصغرى.