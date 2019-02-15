أخبار مصر | "القوى العاملة" تتابع أحوال المصريين المرضى في الرياض (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "القوى العاملة" تتابع أحوال المصريين المرضى في الرياض (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

زار الدكتور إيهاب عبد الحميد قنصل مصر في الرياض، يرافقه الدكتور ياسر غازي الملحق العمالي بمكتب التمثيل العمالى التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية، خمسة من المواطنين المصريين نزلاء مستشفى الملك خالد الجامعي، للاطمئنان على حالاتهم الصحية من الفريق الطبي المعالج ومن ذويهم متمنين لهم الشفاء العاجل بإذن الله.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة: إن هذه الزيارة جاءت بناء على توجيهات وزير القوى العاملة محمد سعفان، لمكاتب التمثيل العمالي بسفارات وقنصليات مصر بالخارج، بالتواجد والتواصل بشكل مستمر بين أبناء الجالية فى كل الأماكن والأوقات لمتابعة أحوالهم والتعرف على طلباتهم وتوعيتهم ومعالجة ما قد يقابلهم من معوقات فى أعمالهم لمساعدتهم، وتقديم تمنياته للمرضى والمصابين بالشفاء العاجل لهم.

وأضاف أن الوزير تلقى تقريرا بذلك من الملحق العمالي ياسر غازي، مشيرا إلي أن الزيارة جاءت بالتنسيق مع القنصلية، حيث تم زيارة العديد من الحالات المرضية، وتم لقاء الدكتور عبدالله السقا المدير الطبي للمستشفى وقدما له الشكر على ما يلقاه المواطنين المصريين من اهتمام ورعاية من جانب إدارة المستشفى.