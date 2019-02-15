أخبار مصر | مبادرة "اعرف واحمي نفسك" تصل البحر الأحمر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مبادرة "اعرف واحمي نفسك" تصل البحر الأحمر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اختتمت محطة جديدة من محطات مبادرة "اعرف واحمي نفسك" بمديرية القوي العاملة بالبحر الأحمر، تحت رعاية محمد سعفان وزير القوي العاملة، لتوعية المنشآت السياحية علي مستوي المحافظة بالسلامة والصحة المهنية، بهدف نشر ثقافة السلامة.

وقال الوزير: إن المبادرة تهدف إلى التعرف على مخاطر بيئة العمل، وكيفية السيطرة عليها وكيفية مواجهتها والتعامل مع خطة الطوارئ، فضلا عن القوانين والقرارات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية، ودور كل الأطراف المعنية في الوصول إلى بيئة عمل آمنة.

ونوه سعفان - في كلمته التي ألقاها نيابة عنه أيمن ربيع، رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل - إلى أننا لا يمكن أن ننسى أو نتناسى الدور الذي تلعبه السلامة والصحة المهنية في تقليل الحوادث والإصابات وزيادة الإنتاجية والتأثر المباشر لها على الناتج القومي، فلذلك كلنا شركاء فى المسئولية من أجل نشر الوعي بكل مكان من أجل خفض معدلات الإصابة والحوادث ذات الخطورة العالية، والتي يتولد عنها أخطار جسيمة.

شارك في الندوة 250 عاملا في المبادرة من الفنادق والقري السياحية من مدن الغردقة وسفاجا والقصير ومرسي علم، حيث اقيمت بقرية عرابيا" مجموعة فنادق ازور بالبحر الأحمر بمدينة الغردقة.

تم استعراض بعض الموضوعات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية، فيما يتعلق بكيفية الإعداد لخطة الطوارئ والإخلاء، وتقييم وتحليل المخاطر بالقري السياحية، للوقوف علي أعلي معاير السلامة والصحة المهنية بالفنادق، كما تم عرض كل فندق لأساليب السلامة المتبعة تبادل الخبرات بينهم.

حضر الندوة مدير المديرية أحمد نصر الدين، والمهندس ناجح أدم مدير إدارة السلامة والصحة المهنية بالبحر الأحمر، والدكتورة سهير الليثي مديرة إدارة تأمين بيئة العمل بالوزارة، والمهندس محمد مدكور مدير عام إدارة السلامة بالوزارة، والمهندسة مها خير مدير مكتب السلامة بالغردقة، فضلا عن عدد من مفتشي السلامة والصحة المهنية كيمائيين حلمى محمد، وأبو العباس أحمد، وعبد الله حفنى، ومسؤولي السلامة بفنادق الغردقة والجونة ومكادى.