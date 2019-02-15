انت الان تتابع لليوم الثانى.. إغلاق بوغاز البرلس بسبب الطقس السيئ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

شهدت مدن ومراكز محافظة كفر الشيخ، موجة من الطقس السيئ، اليوم الجمعة، لليوم الثانى على التوالي، حيث الرياح الشديدة خاصة على القرى الواقعة على ساحل البحر المتوسط بمركز البرلس ومطوبس، وأكد المهندس محمد عبدالله، مدير عام غرفة العمليات بديوان عام المحافظة، إنه نظرا لشدة الرياح والعواصف وارتفاع الأمواج بالبحر المتوسط وحرصا على سلامة الصيادين ومراكب الصيد، تم غلق ميناء الصيد ببرج البرلس لليوم الثانى لحين تحسن الأحوال الجوية، مع استمرار متابعة حالة الطقس على مدار الساعة مع هيئة الأرصاد الجوية.

وأثر الطقس السيء على حركة السير على الطريق الساحلي الدولي الرابط بين بورسعيد والإسكندرية، واضطر سائقو السيارات وخاصة الشاحنات الكبيرة إلى تقليل السرعة وخاصة أمام قري مركز بالبرلس لتراكم كميات كبيرة من الرمال التي انتقلت من الكثبان الرملية المتواجدة بجوار الطريق الدولي بفعل الرياح مما شكل خطورة كبيرة