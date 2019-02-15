انت الان تتابع استمرار إغلاق 3 موانئ بسبب سوء الطقس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أمطار الإسكندرية

قررت سلطات ميناء الإسكندرية استمرار غلق بوغازي ميناءي الإسكندرية والدخيلة أمام حركة الملاحة البحرية لليوم الثاني علي التوالي، بسبب سوء الأحوال الجوية وزيادة سرعة الرياح. وقال رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية، في بيان له، اليوم الجمعة، إن استمرار غلق البوغازين جاء حرصا على ضمان سلامة الملاحة البحرية، مؤكدا جاهزية مركز العمليات وإدارة الأزمة لتلقي أي بلاغات أو إشارات استغاثة من السفن. وتعرضت محافظة الإسكندرية لهطول أمطار خفيفة ومتوسطة على مناطق متفرقة من المحافظة، وكثفت أحياء الإسكندرية أعمال شفط وكسح مياه الأمطار.

من ناحية أخرى، أغلقت إدارة ميناء الصيد ببرج البرلس حركة دخول وخروج مراكب الصيد الآلية إلى البحر المتوسط لليوم الثاني على التوالي وذلك بسبب الرياح الشديدة، وارتفاع الأمواج بعد تعرض محافظة كفرالشيخ لحالة من الطقس السيىء وسقوط أمطار غزيرة على مستوى المحافظة وخاصة المناطق الساحلية.وأدت الرياح الشديدة إلى