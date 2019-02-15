شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التخطيط تبحث مع وزير شؤون مجلس الوزراء الإماراتي عددًا من الملفات المشتركة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، الدكتور محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء بالإمارات، لبحث عدد من الملفات المشتركة بين دولتي مصر والإمارات، على هامش مشاركتها بفعاليات الدورة السابعة للقمة العالمية للحكومات.

وبحث الطرفان، خلال اللقاء، منظومة جائزة التميز الحكومي، وأكدت «السعيد»، حرص وزارة التخطيط على عقد وتنظيم حزمة من البرامج التدريبية على مستوى كافة المحافظات لتدريب العاملين بالجهاز الإداري للدولة وتعريفهم بالجائزة ومعايير منظومة التميز الحكومي، مشيرة إلى أن البرامج تستهدف نشر فكر التميز المؤسسي وتعزيز روح المنافسة.

وأشارت «السعيد» إلى اهتمام الجانبين المصري والإماراتي بالشراكة الاستراتيجية المتكاملة التي تم تدشينها في مايو الماضي، والتي تعتمد على الاستفادة من الخبرات الإماراتية بهدف تطوير الأداء الإداري والحكومي في مصر، بما يسهم في تحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، خلال 3 سنوات.

كما أكدت وزيرة التخطيط أن الحكومة المصرية تسعى إلى تعزيز التعاون ودعم العلاقات «المصرية- الإماراتية» في كافة الملفات المشتركة، مشيدة بالتعاون المشترك بين الدولتين والحرص من جانب دولة الإمارات على تقديم ما لديها من دعم في تبادل الخبرات اللازمة.

وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن الشراكة المصرية الإماراتية تتضمن عددا من المحاور، منها المحور الذي يتمثل في الأداء والتميز الحكومي، بالاتفاق بين الدولتين على الاستفادة من الخبرة الإماراتية فيما يخص محاكاة منظومة التميز الحكومي، فيما تمثل المحور الثاني في المؤشرات الحكومية، والذي يهدف إلى وضع مؤشرات مستهدفة إلى جانب متابعة قياس تلك المؤشرات لإعداد التقارير اللازمة لدعم متخذي القرار، ليشمل المحور الثالث تطوير الخدمات الحكومية، مشيرة إلى العمل على إنشاء أول مركز خدمات نموذجي في مصر، والذي سيشمل تطبيق نظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات الحكومية، ويضم أهم خدمات التحول الذكي من تطوير الخدمات الذكية وتطوير خدمات الموارد البشرية لموظفي الحكومة.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد بن عبدالله القرقاوي على حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على تعزيز الثقة وتقديم الدعم اللازم للحكومة المصرية في مجالات التعاون والملفات المشتركة، مضيفاً أن دولة الإمارات تضع جميع خبراتها البشرية والفنية لمساعدة الدول الشقيقة والإسهام في أي مشروع، أو خطة يكون محورها الإنسان، وإسعاده.

وشارك بالقمة في دورتها الحالية عدد من رؤساء الدول والحكومات، فضلاً عن عدد من الوزراء والمسؤولين الدوليين وقيادي 30 منظمة دولية، كما تشهد القمة العالمية للحكومات للعام 2019 مشاركة 600 متحدث من مستشرفي المستقبل والخبراء والمتخصصين في أكثر من 200 جلسة حوارية رئيسية وتفاعلية تتناول القطاعات المستقبلية الحيوية إلى جانب أكثر من 120 رئيسا ومسؤولا في شركات عالمية بارزة.

ونظمت القمة في دورتها السابعة 16 منتدى دولياً تنطلق فعالياتها اعتباراً من الجمعة 8 فبراير 2019 لتتوالى على مدار أيام انعقاد القمة، حيث تضمن جدول أعمال القمة العالمية للحكومات منتديات الحوار العالمي للسعادة وجودة الحياة، والمنتدى العالمي لحوكمة الذكاء الاصطناعي ومنتدى الشباب العربي إلى جانب منصة السياسات العالمية ومنتدى التغيّر المناخي ومنتدى أهداف التنمية المستدامة، والمنتدى الرابع للمالية العامة في الدول العربية، ومنتدى التوازن بين الجنسين، ومنتدى الصحة العالمي وغيرها من المنتديات.

وشهدت القمة العالمية للحكومات للعام الحالي تنظيم عدد من الفعاليات الرئيسية لتشمل متحف المستقبل والذي يقدم للمشاركين تجارب تفاعلية تفتح نوافذ المستقبل بطريقة مبتكرة.