شكرا لقرائتكم خبر عن «البيئة»: مسح كامل للنهر بسوهاج وأسيوط للتأكد من انتهاء بقعة التلوث والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابعت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إجراءات التأكد من انتهاء التلوث بالسولار بنهر النيل بسوهاج وعدم وصول التلوث إلى المسطح النهري بأسيوط، حيث أصدرت توجيهاتها بتشكيل لجنة تضم في عضويتها الفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة بأسيوط بالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات المائية وشركة مياه الشرب ووزارة الري لعمل مسح كامل للنهر بنطاق محافظة أسيوط لتقييم الموقف واتخاذ الإجراءات اللازمة في حال وجود تلوث.

وتبين من المسح الذي امتد من القناطر القديمة وحتى مركز أبوتيج عدم وجود آثار للتلوث في نطاق المحافظة، وتم رصد نوعية مياه النهر بعدة نقاط من خلال معمل فرع جهاز شؤون البيئة بأسيوط، حيث جاءت النتائج طبقا لحدود القانون، كما تم عمل مسح كامل لمنطقة البلاغ بسوهاج للتأكد من انتهاء التلوث وعدم ظهور أية آثار أخرى له.

عملية مسح كامل لنهر النيل بسوهاج وأسيوط للتأكد من إنتهاء بقعة التلوث بالنيل

وكانت غرفة العمليات المركزية بالوزارة قد تلقت بلاغا يفيد ظهور بقعة سولار بنهر النيل مجهولة المصدر أمام مأخذ محطة مياه بمدينة المراغة بمحافظه سوهاج وتم تشكيل لجنة عاجلة من الفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة بالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات المائية لمعاينة التلوث واتخاذ الاجراءات اللازمة، والتنسيق مع الهيئة العامة للبترول لرفع درجة الاستعداد لمركز مكافحة التلوث بنهر النيل للتدخل الفورى في حالة الحاجة إلى ذلك.