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شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الثقاقة ومحافظ القاهرة يبحثان تطوير شارع الأزهر وإنشاء متحف نجيب محفوظ والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
استقبل اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، والدكتور محمد أبوسعدة، رئيس جهاز التنسيق الحضاري، ومعاونيهم في ضوء التنسيق الدائم والتعاون المستمر بين محافظة القاهرة ووزارة الثقافة وجهاز التنسيق الحضاري، لإعادة إحياء القاهرة التاريخية والثقافية والتراثية.
واستعرضا الوزيرة والمحافظ، خلال الاجتماع، تطوير المنطقة المحيطة بتكية محمد بك أبوالدهب بشارع الأزهر، تمهيدا لتحويلها إلى متحف للأديب العالمي نجيب محفوظ والذي تم اختيارها كمتحف للأديب الراحل، نظرا لموقعها المتميز وتعبيرا عن شخصيات وأماكن روايات نجيب محفوظ، في إطار خطة وزارة الآثار بإعادة استغلال الأماكن الأثرية وإعادة توظيفها.
وقرر محافظ القاهرة تشكيل لجنة برئاسة اللواء إبراهيم عبدالهادي، نائب المحافظ للمنطقة الغربية، وتضم مسؤولين من وزارة الثقافة والآثار والأوقاف والمرور وحى وسط لدراسة المقترح المقدم من جهاز التنسيق الحضاري، وتشمل خطة التطوير رفع التعديات والتشوهات من العقارات المحيطة بالتكية وإعداد التخطيط المروري بالشوارع الجانبية وتطوير سوق التبليطة المجاورة للأثر مع إعادة رصف وتجميل المنطقة وتوحيد وجهات المحال مع توفير وحدات إضاءة متميزة تتناغم وطبيعة النسق التاريخي للمكان.
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