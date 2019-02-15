بمساعدة شقيقه بالخارج.. ضبط شخص جمع 4 ملايين جنيه من مدخرات المصريين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، القبض على شخص لاشتراكه مع شقيقه مقيم خارج البلاد بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية للاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.

أكدت تحريات الإدارة الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام "الشناوى.ع" مقيم بدائرة مركز كفرالشيخ، وشقيقه "علاء" فنى ميكانيكي، حالياً مقيم بإحدى الدول العربية، بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بعملتي الدولار الأمريكي، ريال سعودي" من خلال الثاني المتواجد بالخارج وإرسالها للأول عن طريق إرسال شحنات فاكهة يقوم باستلامها وببيعها أو إرسال العملات الأجنبية على حساب بنكي بكفر الشيخ، ليقوم بصرفها واستبدالها خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء ثم توصيلها لذوي العاملين المصريين بالخارج مقابل عمولة بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات الأمنية بمديرية أمن كفرالشيخ تم ضبط المتهم الأول، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع الثاني، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال شهر طبقا للفحص المستندي ما يعادل أربعة مليون جنيه مصري.

تحرر المضر اللازم بالواقعة وجاري العرض على النيابة لمباشرة التحقيق.