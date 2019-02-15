مصادر تكشف تفاصيل انفجار عبوة بدائية أسفل كوبري الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: كشفت مصادر أمنية مسؤول تفاصيل سماع دوي انفجار بميدان الجيزة، اليوم الجمعة. وقالت المصادر إن قوات الشرطة اشتبهت في جسم غريب أسفل كوبري الجيزة المعدني، وتم إبلاغ شرطة النجدة التي أبلغت غرفة عليات الحماية المدنية. وحسب المصادر، فرضت قوات الشرطة طوقا أمنيا بمشاركة ضباط مباحث قسم الجيزة وفرقة الغرب، وتم التعامل مع الجسم بمدفع المياه، ما أحدث دوي انفجار. وأكدت المصادر أن الفحص الأولي أشار إلى أن الجسم عبارة عن عبوة بدائية الصنع، ولم يسفر الحادث عن أي إصابات.

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