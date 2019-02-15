سماع دوي انفجار بميدان الجيزة.. والأمن يدفع بخبراء المفرقعات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان وفتحي سليمان:
سُمع دوي انفجار هزَّ ميدان الجيزة، اليوم الجمعة، وسط حالة من الرعب سيطرت على المارة.
ودفع اللواء هشام صادق مدير الحماية المدنية بالجيزة، بخبراء المفرقعات لفحص موقع البلاغ، وسط انتشار عناصر الشرطة بقطاع الغرب.
مصدر أمني مسؤول -رفض نشر اسمه- أكد أنه جاري فحص موقع البلاغ، دون الإشارة إلى ماهية مصدر الصوت.
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