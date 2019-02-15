أمطار وغيوم ورياح.. 10 صور ترصد سوء الأحوال الجوية

محمد اسماعيل - القاهرة - تصوير - جلال المسري وأحمد جمعة:
رصدت عدسة "الخليج 365"، تكاثر الغيوم بسماء القاهرة، منذ صباح اليوم الجمعة، فيما بدأ تساقط الأمطار وفقًا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد لجوية، والمتوقع استمرارها على مدار اليوم.
ومن المتوقع أن تستمر الأمطار "خفيفة إلى متوسطة" حتى ظهر الغد السبت، بحسب تصريح محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة، والذي أعلن استمرار نشاط الرياح وانخفاض درجات الحرارة حتى مساء اليوم، على أن تستقر الأحوال الجوية غدًا على معظم الأنحاء.
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