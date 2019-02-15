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انت الان تتابع أمطار غزيرة تضرب الإسكندرية وتغرق الشوارع (صور) ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تعرضت محافظة الإسكندرية وأجزاء متفرقة من الساحل الشمالي، لهطول أمطار غزيرة، صباح اليوم الجمعة، مصحوبة بانخفاض شديد فى درجات الحرارة، والتى سجلت العظمى 14 درجة والصغرى 9 درجات، حيث تكاثرت السحب المنخفضة، فيما أعلنت المحافظة حالة الطوارئ، وأبلغت غرفة عمليات المركزية بالمحافظة، هيئة الصرف الصحي، بضرورة رفع درجة الطوارئ للتعامل مع أى أزمات تنتج عن هطول الأمطار، مع استمرار عمل غرف عمليات الأحياء لتلقى شكاوى المواطنين والتعامل الفوري مع أي أحداث طارئة.
تأتى الأمطار بالتزامن مع نوة الشمس الصغيرة التى تضرب عروس البحر الأبيض المتوسط، وتستمر لمدة 3 أيام مصحوبة بأمطار غزيرة ورياح غربية. وأغرقت الأمطار شوارع المحافظة وتكونت البرك فى الشوارع الداخلية والطرق العامةـ وتأثرت الكبارى والأنفاق بشوارع المدينة. وأعلنت هيئة الصرف الصحي برئاسة اللواء محمود نافع،
تأتى الأمطار بالتزامن مع نوة الشمس الصغيرة التى تضرب عروس البحر الأبيض المتوسط، وتستمر لمدة 3 أيام مصحوبة بأمطار غزيرة ورياح غربية.
وأغرقت الأمطار شوارع المحافظة وتكونت البرك فى الشوارع الداخلية والطرق العامةـ وتأثرت الكبارى والأنفاق بشوارع المدينة.
وأعلنت هيئة الصرف الصحي برئاسة اللواء محمود نافع، رئيس الهيئة بالإسكندرية، اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها الاستعداد لفصل الشتاء والتى بدأت بتطهير الشنايش والمصارف والبالوعات، وتم الدفع بـ40 سيارة لشفط المياه بمختلف أحياء المدينة.
وواصلت سلطات ميناء الإسكندرية، غلق مينائي الإسكندرية والدخيلة، بسبب شدة الرياح والعواصف، لليوم الثاني على التوالي، نظرا لارتفاع الأمواج وسرعة الرياح إلي المعدلات التي لا تسمح بحركة اللنشات وصعود ونزول المرشد من وعلي السفينة بشكل آمن.
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