انت الان تتابع أمطار غزيرة تضرب الإسكندرية وتغرق الشوارع (صور) ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تعرضت محافظة الإسكندرية وأجزاء متفرقة من الساحل الشمالي، لهطول أمطار غزيرة، صباح اليوم الجمعة، مصحوبة بانخفاض شديد فى درجات الحرارة، والتى سجلت العظمى 14 درجة والصغرى 9 درجات، حيث تكاثرت السحب المنخفضة، فيما أعلنت المحافظة حالة الطوارئ، وأبلغت غرفة عمليات المركزية بالمحافظة، هيئة الصرف الصحي، بضرورة رفع درجة الطوارئ للتعامل مع أى أزمات تنتج عن هطول الأمطار، مع استمرار عمل غرف عمليات الأحياء لتلقى شكاوى المواطنين والتعامل الفوري مع أي أحداث طارئة.

تأتى الأمطار بالتزامن مع نوة الشمس الصغيرة التى تضرب عروس البحر الأبيض المتوسط، وتستمر لمدة 3 أيام مصحوبة بأمطار غزيرة ورياح غربية. وأغرقت الأمطار شوارع المحافظة وتكونت البرك فى الشوارع الداخلية والطرق العامةـ وتأثرت الكبارى والأنفاق بشوارع المدينة. وأعلنت هيئة الصرف الصحي برئاسة اللواء محمود نافع،