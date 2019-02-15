شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم العالي»: لجنة الضبطية القضائية داهمت 170 كيان تعليمي وهمي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي، أن لجنة الضبطية القضائية لمداهمة الكيانات التعليمية الوهمية بالوزارة نفذت عدة حملات خلال الأسبوع الماضي أسفرت عن إغلاق عدد من الكيانات واتخاذ الاجراءات القانونية ضدها، مشيرا إلى أن وزير التعليم العالي كلف اللجنة بتنفيذ حملات مكثفة من أجل القضاء على هذه الظاهرة نهائياً خلال الفترة المقبلة.

وقال «عطا»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، إن الحملات التي تنفذها لجنة الضبطية القضائية في كافة المحافظات حجّمت بشكل كبير هذه الكيانات، حيث تم مداهمة أكثر من 170 كيان وهمي حتي الآن في كافة المحافظات، من بينها إحالة 50 حالة من بينها للنيابة العامة بتهمة النصب والتزييف لادعاء منح شهادات جامعية، مشددا على أن أي كيان يطلق على نفسه أكاديمية أو معهد سيقع تحت طائلة القانون وسيتم إغلاقه فوراً.

وأوضح أن لجنة الضبطية القضائية تقوم بعمل تحريات عن الكيانات الوهمية التي تبيع الوهم للطلاب وتنفذ حملات مفاجئة عليها، بالإضافة إلى التفاعل المباشر مع شكاوي الطلاب وأولياء الأمور التي تأتي إلى اللجنة، موضحا أن غالبية هذه الكيانات المرخص منها يكون ترخيص مركز تدريب فقط، وأي مركز تدريب يخرج عن هذا الإطار يتم إغلاقها مباشرة بالتنسيق بين وزير التعليم العالي والمحافظين.

وشدد «عطا»، على أن لجنة الضبطية القضائية في حال انعقاد دائم ومستمرة في عملها لحين القضاء على الظاهرة تماماً، وتلقي كافة أشكال الدعم سواء من وزير التعليم العالي أو المحافظين، محذرا في الوقت نفسه الطلاب من الوقوع فريسة لهذه الكيانات الوهمية، مشيرا إلى إنه لا يوجد مؤسسة تعليم عالي في مصر يتم الالتحاق بها إلا من خلال مكتب تنسيق القبول بالجامعات، وإنه في حال وجود أي مؤسسة تدعي منح شهادات جامعية لأبد من إبلاغ الوزارة مباشرة قبل الالتحاق بها.