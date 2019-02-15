شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل لقاء مستشارة وزيرة السياحة مع نائب ‪ محافظ سيتشوان الصينية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقت الدكتورة سها بهجت، مستشارة وزيرة السياحة للتدريب، نيابة عن الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، مع جان لين، نائب ‪محافظ مقاطعة سيتشوان الصينية والوفد الصيني المرافق له والذي يضم ممثلين عن القطاع الحكومي من قطاعات الدعاية والآثار والثقافة والسياحة بالمقاطعة، وذلك خلال زيارة الوفد لمصر لبحث ومناقشة أوجه التعاون بين البلدين في عدة مجالات، من بينها مجال السياحة، بحضور شى يوين، المستشار الثقافي الصيني بالقاهرة.

وخلال الاجتماع، أكدت «سها» أهمية السوق الصينية كأحد أهم الأسواق السياحية الواعدة بالنسبة للسياحة المصرية، مشيرة إلى أن عام ٢٠١٨ شهد توافد العديد من السائحين الصينيين إلى مصر، وهناك تطلع لجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة من الصين إلى مصر.

وتطرقت مستشارة الوزيرة للحديث عن المتحف المصري الكبير، لافتة أن الترويج لافتتاح المتحف تحت شعار «GEM2020» يعد أحد المحاور الأساسية للحملة الترويجية للسياحة المصرية، مؤكدة أنه يعد أكبر متحف للآثار على مستوى العالم‪.

وأشارت إلى التعاون القائم مع الجانب الصينى، وتبادل الخبرات في مجال التدريب ورفع كفاءة العنصر البشري، خاصة فيما يتعلق بالمطبخ الصيني تلبية لاحتياجات السائحين الصينيين بمصر، ونظرا لإقبال الشعب المصري على الطعام الصيني، وفى هذا الشأن اقترح جان لين مشاركة الشيفات المصريين بالدورات التدريبية التي تنظم في هذا المجال بالصين.

ومن جانبه، أعرب نائب محافظ مقاطعة سيتشوان الصينية عن تطلع بلاده إلى مزيد من التعاون الثقافي والأكاديمي والسياحي، مشيرا إلى احتفالات عيد الربيع الصيني هذا العام في مصر والتى تم خلالها توافد العديد من السائحين الصينيين لزيارة مصر، مؤكدا على شغف السائحين الصينين بالآثار والحضارة المصرية.

قدم نائب محافظ المقاطعة مقترحا بالتعاون بين أساتذة كلية الآثار بجامعة القاهرة وأساتذة الآثار بدولة الصين لتعزيز التعاون الأكاديمى بين الجانبين، ودعوة أساتذة الآثار المصريين لزيارة الصين لرؤية الآثار الصينية، بالإضافة إلى إعداد أبحاث ودراسات مقارنة بين الآثار المصرية التي تم اكتشافها مؤخرا والآثار الصينية التي تم اكتشافها مؤخرا في مقاطعة «سيتشوان»، مؤكدا وجود تشابه بين الحضارتين المصرية والصينية.

وأعقب ذلك اللقاء قيام المهندس أحمد يوسف، رئيس الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة، أيضا باستقبال نائب رئيس المقاطعة الصينية سيتشوان والوفد المرافق له بمكتبه بمقر الهيئة.

وتم خلال هذا اللقاء بحث سبل تنشيط السياحة بين مصر والصين، خاصة بعد تشغيل خط طيران مباشر جديد بين مصر والصين واستقبال أولى الرحلات الصينية القادمة من مقاطعة سيتشوان الصينية إلى مدينة القاهرة، ما يساهم في جذب مزيد من الحركة السياحة الوافدة من السوق الصينية.

وأبدى نائب محافظ المقاطعة سعادته بزيارة مصر، متمنياً أن تشهد العلاقات «المصرية- الصينية» مزيدا من التعاون، خاصة مع مقاطعة سيتشوان خلال الفترة المقبلة.

وتحدث نائب المحافظة الصينية عن المعرض الدولي الذي سيُقام بمقاطعة «سيتشوان» بالصين في شهر سبتمبر القادم لتعزيز التواصل السياحي بين الدول، حيث سيشهد مشاركات دولية عديدة، مؤكدا أن المشاركة المصرية في المعرض سيكون لها مردود إيجابي على حركة السياحة الصينية ‪ الوافدة إلى مصر.

ووجه نائب المحافظة الصينية الدعوة للدكتورة رانيا المشاط ورئيس هيئة تنشيط السياحة والدكتورة سها بهجت مستشارة الوزيرة للتدريب للمشاركة في هذا المعرض.

وفى هذا الشأن، أوضح المهندس أحمد يوسف أن هذا المعرض يعتبر فرصة للتعرف على شركات السياحة الصينية عن قرب وعن احتياجات السائح الصيني، بالإضافة إلى الترويج للمنتجات السياحية الجديدة في مصر، والترويج للمنتج السياحي الثقافي الذي يهتم به السائح الصيني‪.