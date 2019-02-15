شكرا لقرائتكم خبر عن «التنظيم والإدارة» يوافق على إعلانات وظائف قيادية بـ٦ وزارات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على الطلبات المقدمة للإعلان عن شغل وظائف قيادية بـ6 وزارات، هي الزراعة واستصلاح الأراضي، التنمية المحلية، الصحة والسكان، النقل، الطيران المدني، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على موازنة العام المالي الجاري 2018 / 2019.

ووافق الجهاز لوزارة الزراعة على الإعلان عن شغل وظيفة مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الإسماعيلية، بموازنة المديرية، والإعلان عن 3 وظائف بدرجة رئيس إدارة مركزية وعدد 19 وظيفة مدير عام بموازنة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، كما وافق لوزارة التنمية المحلية على الإعلان عن وظيفة رئيس الإدارة المركزية للتخطيط والمتابعة وعدد 9 وظائف مدير عام بموازنة الوزارة، ووافق أيضا لوزارة الصحة على الإعلان عن شغل وظيفة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي وذلك بموازنة الهيئة، وكذلك وظيفة رئيس قطاع الرعاية العلاجية بديوان الوزارة وعلى موازنتها.

كما وافق الجهاز أيضا لوزارة النقل على الإعلان عن شغل وظيفة رئيس الإدارة المركزية للشؤون الملاحية، بموازنة الهيئة العامة للنقل النهري، ووافق أيضا لوزارة الطيران على الإعلان عن شغل وظيفة رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية، ووافق لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على شغل وظيفة مدير مديرية الإسكان بمحافظة المنوفية، بموازنة الوزارة.

ووافق الجهاز أيضا لمحافظة كفر الشيخ على الإعلان عن وظيفة مدير عام الإدارة العامة للخدمة المدنية، بموازنة المحافظة للعام المالي الجاري، ووافق لجامعة الإسكندرية على الإعلان عن وظيفة أمين الجامعة بموازنة الجامعة.

تجدر الإشارة إلى أن موافقة الجهاز تأتي في إطار القيام بدوره وفقا لنص المادة 17 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، لشغل الوظائف التي خلت لبلوغ شاغليها السن القانونية، وفي إطار تصعيد الكفاءات من الصف الثاني، وتلبية احتياجات العمل.

ويمكن لراغب الترشح للوظيفة متابعة الإعلان عن تلك الوظائف على بوابة الوظائف الحكومية بموقع الحكومة المصرية على الشبكة الدولية، حيث يمكن للراغبين التقدم للأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية بالجهة المعلنة عن الوظيفة، وعقب اجتيازه الاختبارات المقررة واختياره من قبل اللجنة، ويتولى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تدريبه على مقتضيات وظيفته الجديدة.