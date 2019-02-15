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شكرا لقرائتكم خبر عن 3 وزراء يشاركون في ماراثون الأهرامات لتنشيط السياحة الرياضية (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شارك، صباح الجمعة، الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، ود. رانيا المشاط، وزيرة السياحة، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ود. مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، في بداية انطلاق ماراثون الأهرامات، والذي تم تنظمه في منطقة أهرامات الجيزة، تنشيطا للسياحة الرياضية في مصر.
وشارك الوزراء بداية رحلة الماراثون، وقاموا بتسليم الجوائز للفائزين فور الانتهاء من السباق، كما حرص الفائزون والمتسابقون على التقاط الصور التذكارية مع الوزراء.
وشارك في ماراثون هذا العام حوالي 4000 متسابق جاءوا إلى مصر من 75 دولة حول العالم خصيصا للمشاركة في ذلك السباق الذي يتضمن الجري مسافة 42 و21 و10 كيلومترات.
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