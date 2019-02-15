أخبار مصر | انعقاد أعمال الجمعية العامة العادية للشركات القابضة للطرق

وجاء ذلك بحضور الدكتور عمرو شعت، نائب وزير النقل، واللواء عادل ترك، رئيس الهيئة العامة للطرق وأعضاء مجالس الإدارات وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات.

وبدأت الجمعية العامة لإنشاء الطرق باستعراض المهندس علي حسن عياد رئيس مجلس ادارة والعضو المنتدب للشركة نشاط الشركة عن العام المالي 2018-2017 والمركز المالي والحسابات الختامية في 2018-6-30 واستعراض المشروعات التي انجزتها الشركة حيث تم أوضح أنه تم تسليم 20 مشروعا تسليما نهائيا و19 مشروعا تسليما ابتدائيا بقيمة إجمالية 2 مليار جنية كما تم انجاز وافتتاح المبني الاداري الجديد للشركة وتوفير اسطول نقل ذاتي لاحتياجات الشركة من حديد التسليح والاسمنت السائب والسولار انتجت والشركة ذاتيا مواسير الخرسانة المسلحة وعلامات تأمين السلامة المرورية محماص الخلاطات الأسفلتية وكذلك الاستمرار للسنة الثالثة في تطوير ورفع كفائة معدات وسيارات بتكلفة 31،9 مليون جنية بنسبة 13% من السعر السوقي حال شرائها جديدة والفوز للعام الثاني علي التوالي ببطولة الجمهورية للشركات في كرة القدم.

كما أشار "عياد" إلى أن النشاط المحقق 3055،7 مليون جنية بنسبة زيادة 52،8 % عن المستهدف مقابل 2484 مليون جنية للعام السابق بنسبة زيادة 23% لافتا الى تحقيق الشركة لإيرادات استثمارية وفوائد بلغت 27مليون جنية مقابل 21مليون في العام الماضي بنسبة زيادة 8% عن المستهدف وتحقيق الشركة ايرادات وأرباح أخري بمقدار 67مليون جنية مقابل 58 مليون جنية العام المالي السابق وحققت الشركة فائضًا قبل الضريبة بلغت 99،99 مليون جنية مقابل 91،95 مليون جنيه خلال العام السابق.

من ناحيته، استعرض المهندس حلمي زيدان، رئيس مجلس إدارة شركة النيل العامة للطرق والكباري، نشاط الشركة خلال العام المالي 2018-2017 حيث بلغ إيراد الإنتاج المحقق نحو 986.670 مليون جنيه والمنفذ من هذه الأعمال ذاتيا بلغ نحو 76%.