أخبار مصر | أعضاء اللجنة النقابية للعاملين بالإدارة العامة لري أسوان يؤيدون التعديلات الدستورية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أعضاء اللجنة النقابية للعاملين بالإدارة العامة لري أسوان يؤيدون التعديلات الدستورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن أعضاء اللجنة النقابية للعاملين بالإدارة العامة لري أسوان، تأييدهم للتعديلات الدستورية.

وقال رئيس مجلس النواب، إن قرار مجلس النواب في شأن الموافقة علي مبدأ تعديل الدستور كليا أو جزئياً بأغلبية أعضائه تأتي ندءاً بالاسم، مشيراً إلي أن الموافقة الجزئية تعني أن العضو موافق علي بعض التعديلات ويرفض أخرى، وهذا ما يقصد بالموافقة الجزئية.

وأكد عبد العال، أنه لن يقبل لأي عضو برلماني أن يطلب التصويت قبل نائب آخر، لأي عذر كان، حتي لا يتم الوقوع في أي أخطاء أثناء التصويت، لاسيما أن هناك موافقة كلية أو جزئية، مشيراً إلي أنه سيتم التصويت وفقا لكشف الأسماء التي تم إبلاغ به مجلس النواب من قبل اللجنة العليا للانتخابات ووفقا لتسلسل المحافظات وبالأرقام التي أعلنت.