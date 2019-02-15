انت الان تتابع التخطيط: 150 مليون جنيه اعتمادات إضافية لسوهاج وقنا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

هالة السعيد وزيرة التخطيط

قال نائب وزيرة التخطيط والمتابعة لشئون التخطيط الدكتور أحمد كمالي، إن الاهتمام بالصعيد من ضمن الأهداف المهمة جدا في رؤية مصر 2030 أو الخطة متوسطة المدي، إذ تسعى الوزارة لتنفيذ هذا الهدف، وهناك اعتمادات إضافية بنحو 150 مليون جنيه من خطة العام المالي الحالي لمحافظتي سوهاج وقنا، مضيفا أنه تم تحديد سقوف مالية تقدر بـ1.5 مليار جنيه لكلا المحافظتين لمدة 3 سنوات بواقع 500 مليون جنيه لكل عام، وهذا يعد جزءا بسيطا من الاهتمام الذي توليه الحكومة ووزارة التخطيط لدفع التنمية بالصعيد وبالمحافظات التي يجب الاهتمام بها.

وأشار كمالي، فى بيان لـوزارة التخطيط حول مشاركته في افتتاح مؤتمر المبادرة المصرية للتنمية المتكاملة السادس "النداء"، مساء أمس الخميس، الذي عقد هذا العام تحت عنوان "التكتلات والتنمية الاقتصادية في صعيد مصر"، إلى أن المؤتمر في دورته الحالية يصب في هدف لا يتم التركيز عليه كثيرا متمثلا في الهدف الـ17 من