انت الان تتابع سفير كوريا الشمالية:ندعم مصر تحت قيادة الرئيس السيسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

قال سفير كوريا الديمقراطية الشعبية في مصر، ما دونج هوي: إن "العلاقات بين كوريا ومصر هي علاقات صداقة وتعاون تاريخية أرسى دعائمها القادة العظماء السابقون، وقاموا بتطويرها وتعزيزها معًا". وأضاف سفير كوريا الشمالية، أنه لإرادة أكيدة وموقف ثابت لحكومة جمهوريتنا أن نطور ونعزز علاقات الصداقة والتعاون مع دولة بحجم مصر، بما يتلاءم مع متطلبات العصر الجديد والمصالح المشتركة لشعبي البلدين، وفقا للمثل العليا للاستقلالية والسلام والصداقة، في مسعى لتحقيق الازدهار.

وأوضح أن حكومة جمهوريتنا وشعبنا، كما كانت عليه في الماضي، سوف تبعث بالدعم والتأييد الكاملين لجمهورية مصر العربية حكومة وشعبا في نضالها من أجل محاربة الإرهاب والدفاع عن سيادة وأمن البلاد وتحقيق ازدهارها الاقتصادي تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي في المستقبل أيضا".وأعرب السفير الكوري عن أمله