شكرا لقرائتكم خبر عن طوارئ في القليوبية تحسبًا لسقوط أمطار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت محافظة القليوبية، الجمعة، انخفاضا في درجات الحرارة مصحوبة برياح شديدة محملة بالأتربة. وأصدر الدكتور علاء عبدالحليم، محافظ القليوبية، توجيهاته إلى رؤساء المدن والأحياء والحماية المدنية والكهرباء برفع درجة الاستعداد لمواجهة أي حالات طارئة أو نشوب حرائق أوسقوط أشجار أو ما شابه بسبب ارتفاع معدل الرياح.

وأعطى المحافظ تعليمات بتواجد سيارات الإغاثة السريعة ورجال المرور على الطرق الرئيسية الزراعي والحر «بنها- شبرا» والإقليمي للحد من الحوادث بسبب سوء الأحوال الجوية ورفع حالة الطوارئ القصوى تحسبا لسقوط الأمطار.

وقال اللواء نبيل عدلى، مدير مرور القليوبية، إن الطرق السريعة تشهد انتظاما في الحركة المرورية وتعمل بشكل جيد دون توقف. وأهاب بالسائقين وقائدى السيارات بتوخى الحذر اثناء ىالقيادة في حالة سقوط امطار.