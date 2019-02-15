شكرا لقرائتكم خبر عن استقالة أمين "المحافظين" بأسيوط اعتراضا على انفراد رئيس الحزب بقرار رفض التعديل الدستورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن صلاح السيد، أمين حزب المحافظين بأسيوط، استقالته من أمانة الحزب، وذلك رفضا لموقف رئيس الحزب الرافض للتعديلات الدستورية، مؤكدا أن أمانة الحزب بأسيوط مؤيدة للتعديلات الدستورية . وقال أمين حزب المحافظين بأسيوط، فى نص استقالته التى تداولها أعضاء الحزب عبر الفيس بوك: "أتقدم باستقالتى كأمين حزب المحافظين بأسيوط، وذلك رفضا لموقف الحزب ضد التعديلات الدستورية ( الأمانة بـأسيوط ).. وأنا وجميع الأعضاء بأمانة أسيوط نؤيد التعديلات الدستورية لصالح البلاد، وذلك اعتبارا من اليوم.. أمين الحزب باسيوط".



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